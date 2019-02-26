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召集檢察界菁英 最高檢訴訟組今揭牌

2019-02-26 10:10聯合報 記者張宏業╱即時報導

為確保終審法院法律適用一致，使裁判具有安定性與可預測性，司法院積極推動的「大法庭」今年七月即將上路，為因應常態性的言詞辯論，最高檢召集檢察界菁英組成「訴訟組」，今天上午掛牌成立，宣示最高檢不再只處理書面的非常上訴案件。

立法院去年底三讀通過「法院組織法」、「行政法院組織法」部分條文修正草案，未來司法院將增設最高法院大法庭、最高行政法院大法庭，統一法院各庭就相同事實的法律問題見解歧異問題，或對涉及該問題的首件判決前，可整合見解，新制更將廢除現行判例、決議制度。

至於大法庭並不是常設的審判庭，而是任務編組，有需要時才會把大法庭請出來，依照不同類型，最高法院民事、刑事跟最高行政法院都設有大法庭，大法庭的組成來自最高法院內部成員，共有11人。

以往最高檢只有在死刑或有爭議的非常上訴案件才會蒞庭，大法庭實施後，規定應行言詞辯論，檢察官須蒞庭，這項改變對最高檢來說，衝擊不小，檢察總長江惠民為讓訴訟程序更完備，也決定成立訴訟組，並借調6名檢察官擔任組員。

據了解，訴訟組由最高檢主任檢察官詹麗麗擔任組長，成員包括澎湖地檢署檢察官吳巡龍、新北地檢署檢察官、借調最高檢辦事黃則儒、最高檢檢察官陳瑞仁、朱富美及蔡瑞宗；黃則儒還是司法官51期，僅當5年檢察官，因具德國慕尼黑大學法學博士學位而被延攬，創下最資淺就到最高檢的紀錄。

檢察官司法院新北
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