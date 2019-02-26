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四海遊龍前後經營者債務糾紛 中和廠今遭新北法院查封

慶富陳慶男甫獲釋25日深夜又遭收押 坐輪椅猛搖頭

2019-02-26 00:03聯合報 記者林伯驊╱即時報導

詐貸63億元慶富集團董事長陳慶男今天才獲高雄地院裁定交保3200萬元，意即不用再補繳，不過上午自高雄看守所獲釋，高雄地檢署隨即指揮調查幹員將他帶回偵辦另件基隆海生館詐貸案，並聲請羈押禁見，院方深夜開庭後裁准，陳慶男坐輪椅被推出法庭時，猛搖頭不發一語。

陳慶男25日晚間10點多進入法庭，約11點40分合議庭裁定羈押禁見，他坐在輪椅上由法警推出來，面對媒體詢問有沒有話要說？他戴著帽子與口罩，又拿著紙遮臉，僅可見他雙手作揖樣，猛搖頭，並揮手表示不回應，接著就遮住臉低頭。

陳慶男因次子陳偉志棄保潛逃，去年6月4日裁定加保1億元，他哀求沒錢，雄院准許降為3200萬元，但他1天內籌出，經檢方抗告成功獲短暫幾天自由，院方再改裁金額為5200萬元，他補繳不出2000萬，多次延押，原定3月6日羈押期屆滿，雄院今天裁准加保金3200萬元，讓他具保停押。

不過檢調偵辦基隆海生館弊案，認定他涉向土銀等5間銀行詐貸，3度詐得共3億多元，今上午雄檢指揮調查局南機站將他帶回地檢署，傳喚說明案情，接著當庭逮捕，以他犯嫌重大，有逃亡及串證之虞羈押。

據指出，陳慶男再遭羈押，依他所犯的罪責，偵查階段能最多押4個月、一審審理期間9個月，但若再加上獵雷艦案進入二審後也可續押，陳慶男若被判有罪，恐在服刑完畢之前都難獲釋。

陳慶男今天甫獲釋，又因另案被高雄地檢署聲押獲准。記者林伯驊／攝影
陳慶男今天甫獲釋，又因另案被高雄地檢署聲押獲准。記者林伯驊／攝影
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陳慶男被裁定羈押禁見，坐輪椅離開法庭時不發一語。記者林伯驊／攝影
陳慶男被裁定羈押禁見，坐輪椅離開法庭時不發一語。記者林伯驊／攝影
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陳慶男詐貸基隆
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