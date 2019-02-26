慶富陳慶男甫獲釋25日深夜又遭收押 坐輪椅猛搖頭

2019-02-26 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



涉詐貸63億元慶富集團董事長陳慶男今天才獲高雄地院裁定交保3200萬元，意即不用再補繳，不過上午自高雄看守所獲釋，高雄地檢署隨即指揮調查幹員將他帶回偵辦另件基隆海生館詐貸案，並聲請羈押禁見，院方深夜開庭後裁准，陳慶男坐輪椅被推出法庭時，猛搖頭不發一語。

陳慶男25日晚間10點多進入法庭，約11點40分合議庭裁定羈押禁見，他坐在輪椅上由法警推出來，面對媒體詢問有沒有話要說？他戴著帽子與口罩，又拿著紙遮臉，僅可見他雙手作揖樣，猛搖頭，並揮手表示不回應，接著就遮住臉低頭。

陳慶男因次子陳偉志棄保潛逃，去年6月4日裁定加保1億元，他哀求沒錢，雄院准許降為3200萬元，但他1天內籌出，經檢方抗告成功獲短暫幾天自由，院方再改裁金額為5200萬元，他補繳不出2000萬，多次延押，原定3月6日羈押期屆滿，雄院今天裁准加保金3200萬元，讓他具保停押。

不過檢調偵辦基隆海生館弊案，認定他涉向土銀等5間銀行詐貸，3度詐得共3億多元，今上午雄檢指揮調查局南機站將他帶回地檢署，傳喚說明案情，接著當庭逮捕，以他犯嫌重大，有逃亡及串證之虞羈押。