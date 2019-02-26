基隆海生館詐貸案 慶富老董剛交保又羈押

2019-02-26 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



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慶富集團董事長被訴涉嫌獵雷艦詐貸六十三億元案，因羈押期限將屆，高雄地院昨天「放人」，不過高雄地檢署立即以慶富子公司慶陽企業承包基隆海生館涉嫌詐貸三億元案而傳喚他，訊後當庭逮捕並聲押禁見獲准。

據了解，慶富案逐漸延燒，除了慶富案已進入實質審理程序，目前檢調還鎖定基隆海生館等六件慶富相關弊案。

高雄地院去年六月審理慶富案，因陳的次子副董事長陳偉志棄保潛逃，他籌不出一億元加保金而遭羈押。期間，雄院一度降低加保金至三千兩百萬元而短暫獲釋，但檢方抗告成功，加保金增至五千兩百萬元，陳因無法再籌兩千萬元，再度遭押。

全案審理羈押九個月的上限於下月六日屆滿，雄院裁定保金降回原來的三千兩百萬元，昨天上午辦保放人，不過高雄地檢署立即以基隆海洋生態展示館ＢＯＴ案傳喚陳慶男，並當庭逮捕。

檢調單位指出，慶富子公司慶陽企業二○一二年取得海生館案，隔年九月申請聯貸通過。聯貸銀行包括土地銀行、高雄銀行、新光銀行、合作金庫及農業金庫，其中以土銀為首承辦，按工程進度撥款。

檢調懷疑，陳慶男明知工程進度落後，二○一五、二○一六年間涉嫌指示員工製作不實工程進度圖、證明書，經建築師事務所簽核，再由慶陽申請核撥工程款，三度詐貸共得手三億多元。

根據檢方接獲的檢舉，慶陽添購物料後就虛報階段性完工詐貸；陳慶男承認有指示員工申請核撥貸款，但辯稱是「認知不同」，否認詐貸。

雄檢偵辦慶富承造海軍獵雷艦詐貸六十三億元案共起訴陳慶男夫妻、陳偉志、簡良鑑、李維峰等五人。陳偉志去年五、六月間棄保潛逃，迄今如何逃亡？逃往何處？尚未釐清。不過陳偉志曾透過書狀解釋貸款案，法界人士認為是意圖讓雙親減輕或躲過法律制裁。