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74萬丟超商1月沒人領 警憑焦痕竟找出失主

2019-02-25 21:43聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鳳山區大明路的超商店內上月底發現有1紙袋，失物招領20多天沒人領，店長查看驚見裝有現金74萬多元，趕緊報案。鳳山分局偵查隊發現紙袋有焦味，清查出1月25日有件火災案，報案人洪姓男子之後另報案遺失60多萬，警方再向銀行等單位查證，才敢確認就是洪所遺失，通知他來領取。

「找回保命錢！」洪姓男子稱住家發生火警，便將要用來繳款的現金攜出，並投宿汽車旅館，中途還外出到附近超商買菸時，疑因家中突遭祝融也精神恍惚，不慎把裝錢的紙袋遺落超商，洪姓男子頻頻對警方致謝。

警方指出，鳳山區大明路的超商今年1月底發現店內有人遺留紙袋，內容包括有個以遠東銀行紙包覆的沉甸甸物品，及1瓶運動飲料、1張金銀島名片，但直到上周二都沒人出面領取失物，店長原想以垃圾處理，發現銀行紙包覆竟是大量現金，多達74萬6000元。

超商遂通報轄區新甲派出所，鳳山分局偵查隊獲悉後，隊長郭家峰猜想失主必定相當著急，而每捆10萬有押行員姓名，不排除是來路不明贓款，於是依照刑案偵辦模式，從銀行提領端、遺失物系統、汽車旅館住客及超商錄影逐一清查。

不過已相隔20多天，辦案初期沒有具體方向，僅發現有名洪姓男子報案遺失60多萬元，警方再察覺紙袋上有炭痕跡且有焦味，果然1月25日新甲所轄內有件火災案，該報案人就與遺失案的報案者皆為洪姓男子，警方再比對，汽車旅館也有洪的住宿資料，銀行端有洪提領大筆現金記錄，終於敢確認失主就是他。

警方發現裝現金的紙袋有焦痕，進而比對火災報案、銀行提領等資料，終於查出失主。記者...
警方發現裝現金的紙袋有焦痕，進而比對火災報案、銀行提領等資料，終於查出失主。記者林伯驊／翻攝
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警方通知洪姓男子（右一）到案領回現金。記者林伯驊／翻攝
警方通知洪姓男子（右一）到案領回現金。記者林伯驊／翻攝
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警方確認洪姓男子在家中發生火災後，拿著現金到汽車旅館投宿。記者林伯驊／翻攝
警方確認洪姓男子在家中發生火災後，拿著現金到汽車旅館投宿。記者林伯驊／翻攝
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洪姓男子（右）對74萬能找回來相當感激。記者林伯驊／翻攝
洪姓男子（右）對74萬能找回來相當感激。記者林伯驊／翻攝
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超商汽車旅館失主
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