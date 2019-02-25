74萬丟超商1月沒人領 警憑焦痕竟找出失主

2019-02-25 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄鳳山區大明路的超商店內上月底發現有1紙袋，失物招領20多天沒人領，店長查看驚見裝有現金74萬多元，趕緊報案。鳳山分局偵查隊發現紙袋有焦味，清查出1月25日有件火災案，報案人洪姓男子之後另報案遺失60多萬，警方再向銀行等單位查證，才敢確認就是洪所遺失，通知他來領取。

「找回保命錢！」洪姓男子稱住家發生火警，便將要用來繳款的現金攜出，並投宿汽車旅館，中途還外出到附近超商買菸時，疑因家中突遭祝融也精神恍惚，不慎把裝錢的紙袋遺落超商，洪姓男子頻頻對警方致謝。

警方指出，鳳山區大明路的超商今年1月底發現店內有人遺留紙袋，內容包括有個以遠東銀行紙包覆的沉甸甸物品，及1瓶運動飲料、1張金銀島名片，但直到上周二都沒人出面領取失物，店長原想以垃圾處理，發現銀行紙包覆竟是大量現金，多達74萬6000元。

超商遂通報轄區新甲派出所，鳳山分局偵查隊獲悉後，隊長郭家峰猜想失主必定相當著急，而每捆10萬有押行員姓名，不排除是來路不明贓款，於是依照刑案偵辦模式，從銀行提領端、遺失物系統、汽車旅館住客及超商錄影逐一清查。