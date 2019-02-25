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男持鋸子當街叫囂 扯斷警察制服領帶遭起訴

2019-02-25 21:15聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市北投區潘姓男子今年1月14日在妻子工作的小吃部前，與黃姓男子發生口角衝突，盛怒之下手持鋸子朝黃男叫囂謾罵，北投大屯派出所王姓男警獲報趕往勸阻，不料，潘竟企圖持鋸子自殘，王上前制止，遭潘男徒手扯斷制服領帶，士林地檢署依照妨害公務罪嫌提起公訴。

上月14日下午4時許，潘姓男子到妻子工作的小吃部，發現妻子和黃男發生爭執，一氣之下就拿起鋸子朝黃男叫囂謾罵，北投分局大屯派出所線上警力王姓員警到場處理，勸導潘男「冷靜、放下鋸子」，但潘不聽規勸，反而持鋸子作勢自殘，王為了避免潘的行徑遭成傷害，立即上前制止。

由於北市警局尚未統一換穿新式的警察制服，新式的警察制服屬運動戰術風，舒適具機能性，不再需要打領帶。王姓員警當日仍穿現行的西裝造型警察制服執勤。

起訴書指出，潘男徒手拉扯員警的繫在頸部的「制服領帶」，因力道過大，領帶當場遭扯斷脫落，警方立即將潘男依妨害公務現行犯逮捕，移送士林地檢署偵辦。

潘男供稱，想要持鋸子自殘，還有扯斷警方領帶，坦承犯行。檢察官勘驗警方配戴的秘錄器攝影畫面，認為潘涉犯妨害公務罪嫌，且因公共危險罪入獄服刑4月，去年3月執行完畢，累犯，建請加重其刑。

新制服講求機能性，無需再搭配領帶。圖／警政署提供
新制服講求機能性，無需再搭配領帶。圖／警政署提供
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制服警察妨害公務
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