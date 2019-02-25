新北里長涉賄起訴 檢將提當選無效訴訟

2019-02-25 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市永和區協和里長唐龍哲，涉嫌在去年大選前與父親唐啟東以招待旅遊方式賄選，被新北地檢署認定違反公職人員選舉罷免法，父子2人今天雙雙被起訴。此外，由於唐龍哲去年以806票、50.03%得票率當選里長，檢方也將提出當選無效訴訟。

起訴指出，唐龍哲早在去年8月就決意參選里長，為求能順利當選，父子2人共謀後，由唐啟東利用新北市餐飲業職業工會勞工教育活動名義，招待不一定具有工會會員資格的160名協和里里民出遊。一行人除了走訪北海岸知名景點、包辦午晚餐，還贈送鳳梨酥禮盒、雨傘和地瓜等物，扣除每人繳交的500元，剩餘費用23萬餘元全由工會支出。

檢方調查，唐啟東在遊覽車上向乘客介紹唐龍哲，並向乘客表示唐龍哲若獲提名，一定會出來參選，晚上用餐時也帶著兒子上台敬酒，尋求支持。

偵訊時，唐啟東坦承私心未協助兒子參選，而邀請鄰居參加勞工教育活動，並在車上介紹兒子，尋求大家支持。而唐龍哲也坦承父親曾告知此次參加教育活動的人員大多是里民，目的是希望能增加他的曝光度，自己也曾在餐敘時向大家自我介紹，逐桌敬酒尋求支持。