親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／陳其邁玩「還願」！湧5萬人看這4男人尖叫

新北里長涉賄起訴 檢將提當選無效訴訟

2019-02-25 20:15聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市永和區協和里長唐龍哲，涉嫌在去年大選前與父親唐啟東以招待旅遊方式賄選，被新北地檢署認定違反公職人員選舉罷免法，父子2人今天雙雙被起訴。此外，由於唐龍哲去年以806票、50.03%得票率當選里長，檢方也將提出當選無效訴訟。

起訴指出，唐龍哲早在去年8月就決意參選里長，為求能順利當選，父子2人共謀後，由唐啟東利用新北市餐飲業職業工會勞工教育活動名義，招待不一定具有工會會員資格的160名協和里里民出遊。一行人除了走訪北海岸知名景點、包辦午晚餐，還贈送鳳梨酥禮盒、雨傘和地瓜等物，扣除每人繳交的500元，剩餘費用23萬餘元全由工會支出。

檢方調查，唐啟東在遊覽車上向乘客介紹唐龍哲，並向乘客表示唐龍哲若獲提名，一定會出來參選，晚上用餐時也帶著兒子上台敬酒，尋求支持。

偵訊時，唐啟東坦承私心未協助兒子參選，而邀請鄰居參加勞工教育活動，並在車上介紹兒子，尋求大家支持。而唐龍哲也坦承父親曾告知此次參加教育活動的人員大多是里民，目的是希望能增加他的曝光度，自己也曾在餐敘時向大家自我介紹，逐桌敬酒尋求支持。

檢方認為唐姓父子所涉犯行是選罷法第99條「對有投票權人行求為一定投票行使罪」，因此依法提起公訴。

新北市永和區協和里長唐龍哲，涉嫌在去年大選前與父親唐啟東以招待旅遊方式賄選，被新...
新北市永和區協和里長唐龍哲，涉嫌在去年大選前與父親唐啟東以招待旅遊方式賄選，被新北地檢署認定違反公職人員選舉罷免法，父子2人今天雙雙被起訴。此外，由於唐龍哲去年以806票、50.03%得票率當選里長，檢方也將提出當選無效訴訟。本報資料照片
分享

投票鳳梨酥
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

男持鋸子當街叫囂 扯斷警察制服領帶遭起訴

2019-02-25 21:15

法操／單手騎車危險嗎？ 法院初一十五不一樣

2019-02-25 21:01

法操／江國慶被冤殺 法院覺得誰應該負責賠償？

2019-02-25 20:53

8旬翁手扶梯跌倒死亡 因過失致死遭訴老婦無罪確定

2019-02-25 18:31

含10元硬幣躲酒測？ 酒駕男一吹氣立馬狠打臉

2019-02-25 17:56

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16

大學快餐店遇奧客PO文取暖 消保官：收費方式可先公告

2019-02-25 16:48

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

追賭債凌虐丟包馬偕醫院外 3人傷害致死被起訴

2019-02-25 10:28

牧師心好收留 他參加教會活動竊財物

2019-02-25 10:25

酒駕男求警放過無效 竟改拜託酒測器母湯超過

2019-02-25 10:12

累犯加重刑期違憲？解讀釋字第775號解釋

2019-02-25 09:56

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

2019-02-25 17:27

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

黃昭堂銅像遭潑漆2嫌到案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 18:16

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

母子拿護照入住商旅5天 疑自殺留字條：請尊重我們

2019-02-25 15:53

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

影／惡煞尋仇開槍找錯址 見小孩睡覺連聲 「歹勢」

2019-02-25 15:43

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

喬裝客人抓色情按摩被摸到勃起 男警：被握住一剎那

2019-02-25 16:35

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31

曼谷飛回故鄉台灣 母子入住商旅疑喝清潔劑身亡

2019-02-25 17:23

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

武德呢？師弟用禁招踹斷師兄腳踝 法官：從重量刑

2019-02-25 19:00

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

全新警察制服到台中了 預計4月起全面換裝

2019-02-25 16:27

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

渣男佯稱科技大廠經理拐女私奔 騙情騙財獲判4月徒刑

2019-02-25 13:11

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

影／酒後互毆大亂鬪 兄弟揪眾開槍被警逮捕

2019-02-25 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top