親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

武德呢？師弟用禁招踹斷師兄腳踝 法官：從重量刑

2019-02-25 19:00聯合報 記者陳俊智╱即時報導

學習國術的張姓男子前年6月與林姓師兄對練招式，明知同門切磋要留手、留力，且禁用「...
學習國術的張姓男子前年6月與林姓師兄對練招式，明知同門切磋要留手、留力，且禁用「斧刃腳」等殺傷力強的招式，卻未點到為止。示意圖／Ingimage
分享
學習國術的張姓男子前年6月與林姓師兄對練招式，明知同門切磋要留手、留力，且禁用「斧刃腳」等殺傷力強的招式，卻未點到為止，使用禁招踹斷了師兄腳踝，害對方多次開刀治療，事後還否認有出招，撇傷勢與禁招無關，結果被新北地院認定犯後態度惡劣，有從重量刑必要，今天被依傷害罪判刑6月，如易科罰金，以2000元折抵一日。

判決指出，張男明知「斧刃腳」是針對關節要害的招式，是習武社團規定的禁用招術，但去年2月11日在新莊體育場司令台對練時遭師兄制住，仍以右腳使出此招踢中師兄左腳腳踝，導致對方受傷倒地，送醫治療後，確定有移位性骨折和踝關節脫臼等傷害。

法院審理時，張男承認與師兄對練武術有身體上的接觸，但否認有傷害犯行。他辯稱當時是師兄將他抓起來要摔在地上，有急著掙脫，但沒有踢擊。而且，師兄試圖站起來之前，左腳的狀況非常良好，沒有由外而內所撞擊的傷痕，是站起來讓師兄的左腳受傷，不是遭到斧刃腳踢擊後造成的。

但是，師兄出庭指證當天是張男主動找他對練，雙方當天總共對練3場，3場都是他箝制住張男。他表示，習武社團有正式規定要留手、留力，當下也心想張男是師弟，要保護他、不讓他受傷，所以制住後就沒在出力，一般對練到這種狀況，大家就知道該收手了，但就在收手的時候，左腳踝就被踢斷了。

此外，一同習武的證人也指一般對練多半是在練手法，不太會用腳輔助，就算有，腳的動作也都是輕輕的，不能用力。證人也說，事發當天林姓師兄已經準備放開張男，而張男就使用斧刃腿踢師兄的腳踝，這個招式是攻擊人體脆弱的地方，平常對練不會使用，社團也都禁止。

法院認為，張男在對練過程中，明知遭師兄箝制時，切磋就點到為止，卻捨此不為，反踢擊對方左腳踝，顯有傷害故意。其犯行雖未造成對方重傷程度，但也受到得多次手術治療的嚴重傷害，審酌其犯後始終否認犯行，也未和對方和解，足認其犯後態度惡劣，全無悔意，有從重量刑的必要。

新北傷害罪手術
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

8旬翁手扶梯跌倒死亡 因過失致死遭訴老婦無罪確定

2019-02-25 18:31

含10元硬幣躲酒測？ 酒駕男一吹氣立馬狠打臉

2019-02-25 17:56

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16

大學快餐店遇奧客PO文取暖 消保官：收費方式可先公告

2019-02-25 16:48

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

追賭債凌虐丟包馬偕醫院外 3人傷害致死被起訴

2019-02-25 10:28

牧師心好收留 他參加教會活動竊財物

2019-02-25 10:25

酒駕男求警放過無效 竟改拜託酒測器母湯超過

2019-02-25 10:12

累犯加重刑期違憲？解讀釋字第775號解釋

2019-02-25 09:56

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

2019-02-25 17:27

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

母子拿護照入住商旅5天 疑自殺留字條：請尊重我們

2019-02-25 15:53

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

影／惡煞尋仇開槍找錯址 見小孩睡覺連聲 「歹勢」

2019-02-25 15:43

黃昭堂銅像遭潑漆2嫌到案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 18:16

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

喬裝客人抓色情按摩被摸到勃起 男警：被握住一剎那

2019-02-25 16:35

敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

曼谷飛回故鄉台灣 母子入住商旅疑喝清潔劑身亡

2019-02-25 17:23

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

全新警察制服到台中了 預計4月起全面換裝

2019-02-25 16:27

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

渣男佯稱科技大廠經理拐女私奔 騙情騙財獲判4月徒刑

2019-02-25 13:11

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

影／酒後互毆大亂鬪 兄弟揪眾開槍被警逮捕

2019-02-25 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top