武德呢？師弟用禁招踹斷師兄腳踝 法官：從重量刑

2019-02-25 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



學習國術的張姓男子前年6月與林姓師兄對練招式，明知同門切磋要留手、留力，且禁用「斧刃腳」等殺傷力強的招式，卻未點到為止。示意圖／Ingimage 分享 facebook 學習國術的張姓男子前年6月與林姓師兄對練招式，明知同門切磋要留手、留力，且禁用「斧刃腳」等殺傷力強的招式，卻未點到為止，使用禁招踹斷了師兄腳踝，害對方多次開刀治療，事後還否認有出招，撇傷勢與禁招無關，結果被新北地院認定犯後態度惡劣，有從重量刑必要，今天被依傷害罪判刑6月，如易科罰金，以2000元折抵一日。

判決指出，張男明知「斧刃腳」是針對關節要害的招式，是習武社團規定的禁用招術，但去年2月11日在新莊體育場司令台對練時遭師兄制住，仍以右腳使出此招踢中師兄左腳腳踝，導致對方受傷倒地，送醫治療後，確定有移位性骨折和踝關節脫臼等傷害。

法院審理時，張男承認與師兄對練武術有身體上的接觸，但否認有傷害犯行。他辯稱當時是師兄將他抓起來要摔在地上，有急著掙脫，但沒有踢擊。而且，師兄試圖站起來之前，左腳的狀況非常良好，沒有由外而內所撞擊的傷痕，是站起來讓師兄的左腳受傷，不是遭到斧刃腳踢擊後造成的。

但是，師兄出庭指證當天是張男主動找他對練，雙方當天總共對練3場，3場都是他箝制住張男。他表示，習武社團有正式規定要留手、留力，當下也心想張男是師弟，要保護他、不讓他受傷，所以制住後就沒在出力，一般對練到這種狀況，大家就知道該收手了，但就在收手的時候，左腳踝就被踢斷了。

此外，一同習武的證人也指一般對練多半是在練手法，不太會用腳輔助，就算有，腳的動作也都是輕輕的，不能用力。證人也說，事發當天林姓師兄已經準備放開張男，而張男就使用斧刃腿踢師兄的腳踝，這個招式是攻擊人體脆弱的地方，平常對練不會使用，社團也都禁止。

法院認為，張男在對練過程中，明知遭師兄箝制時，切磋就點到為止，卻捨此不為，反踢擊對方左腳踝，顯有傷害故意。其犯行雖未造成對方重傷程度，但也受到得多次手術治療的嚴重傷害，審酌其犯後始終否認犯行，也未和對方和解，足認其犯後態度惡劣，全無悔意，有從重量刑的必要。