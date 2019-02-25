親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

8旬翁手扶梯跌倒死亡 因過失致死遭訴老婦無罪確定

2019-02-25 18:31聯合報 記者王宏舜╱即時報導

79歲王老婦人2017年在捷運明德站的手扶梯跌倒，撞擊後方兒子，兒子跌倒後起身再撞倒後方謝姓老翁(84歲)，謝頭部受傷，住院15天後身亡。士林地院認為謝不是因王婦跌倒間接撞擊而亡，判她無罪。士檢上訴，高等法院駁回確定。

王姓老婦人前年4月13日陪罹患癌症的兒子(已歿)到台北就醫，在捷運明德站搭手扶提上2樓，因重心不穩跌倒，撞倒後方兒子。後方的謝姓老翁因遭碰撞後仰倒地，顱骨骨折，頭部外傷合併創傷性腦出血而死亡。

檢察官認為，王婦近八旬，卻沒升降機，直接搭手扶電梯上捷運2樓，她應注意搭乘手扶電梯須緊握扶手、站穩踏階，以避免對其他乘客造成危險，因疏忽而造成謝死亡，依過失致死罪起訴。

士院勘驗監視器影像，王婦雖因重心不穩往後傾倒，跌坐踏階上，身後兒子因被撞擊，跟著傾倒跌坐階梯，當時，謝左手提著黑色手提包，右手疑似拿著手機靠在右耳，站立在手扶梯入口平台，還未上踏階，認為王婦跌倒後，沒直接或間接撞擊謝，使他後仰受傷。

王婦表示，當時只是蹲下去，有一位小姐來拉她，後面是她得大腸癌的兒子，她沒有撞到被害人。辯護律師也表示，從監視器畫面來看，老婦搭電扶梯跌倒時，被害人還在手扶電梯平台外側，她跌倒後，也經張姓小姐拉直，沒再度後仰，兒子在遭母親撞倒後，有試著努力爬起，謝是在看到婦人的兒子爬起後，才蹲下身子，從後扶起他，但因婦人的兒子體力不支，逐漸往後傾倒，才會壓倒謝而導致他死亡。

士院認為，謝向後傾倒死亡，與王婦跌倒沒有因果關係，判她無罪。檢方認為這一連串後倒肇因王婦沒「緊握扶手、站穩階梯」，又不搭升降機，有因果關係，將責任推給死掉的兒子是在規避責任，提上訴。

高院審理，發現王婦在手扶梯上跌倒時，雖害站在身後的兒子「第一次跌倒」，但當時謝尚未進入手扶電梯踏階，她兒子是「第二次」跌倒時跌坐在手扶電梯的踏階上，謝自背後以雙手扶住他，卻一同傾倒。

高院審理認為，檢方的上訴理由還是出於被害家屬的指控、反覆爭執，但原審都已經勘查完畢，檢察官未進一步提出其他積極證據佐證，駁回上訴。

王姓老婦和兒子搭捷運手扶梯跌倒，後方謝姓老翁後傾受傷、身亡，法院認定謝死亡和王婦...
王姓老婦和兒子搭捷運手扶梯跌倒，後方謝姓老翁後傾受傷、身亡，法院認定謝死亡和王婦無因果關係，判她無罪確定。圖／本報資料照片
分享

捷運檢察官
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

含10元硬幣躲酒測？ 酒駕男一吹氣立馬狠打臉

2019-02-25 17:56

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16

大學快餐店遇奧客PO文取暖 消保官：收費方式可先公告

2019-02-25 16:48

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

追賭債凌虐丟包馬偕醫院外 3人傷害致死被起訴

2019-02-25 10:28

牧師心好收留 他參加教會活動竊財物

2019-02-25 10:25

酒駕男求警放過無效 竟改拜託酒測器母湯超過

2019-02-25 10:12

累犯加重刑期違憲？解讀釋字第775號解釋

2019-02-25 09:56

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03

被看一眼 運動男竟在校園毆打女清潔工

2019-02-24 13:15

兩證人未見過新娘就簽名 法官判結婚登記無效　

2019-02-24 13:13

找遊民混充老爸騙擔保 地政所沒查身分判國賠100萬

2019-02-24 13:10
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

母子拿護照入住商旅5天 疑自殺留字條：請尊重我們

2019-02-25 15:53

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

2019-02-25 17:27

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

影／惡煞尋仇開槍找錯址 見小孩睡覺連聲 「歹勢」

2019-02-25 15:43

喬裝客人抓色情按摩被摸到勃起 男警：被握住一剎那

2019-02-25 16:35

敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

曼谷飛回故鄉台灣 母子入住商旅疑喝清潔劑身亡

2019-02-25 17:23

全新警察制服到台中了 預計4月起全面換裝

2019-02-25 16:27

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

渣男佯稱科技大廠經理拐女私奔 騙情騙財獲判4月徒刑

2019-02-25 13:11

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top