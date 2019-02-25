8旬翁手扶梯跌倒死亡 因過失致死遭訴老婦無罪確定

2019-02-25 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



79歲王老婦人2017年在捷運明德站的手扶梯跌倒，撞擊後方兒子，兒子跌倒後起身再撞倒後方謝姓老翁(84歲)，謝頭部受傷，住院15天後身亡。士林地院認為謝不是因王婦跌倒間接撞擊而亡，判她無罪。士檢上訴，高等法院駁回確定。

王姓老婦人前年4月13日陪罹患癌症的兒子(已歿)到台北就醫，在捷運明德站搭手扶提上2樓，因重心不穩跌倒，撞倒後方兒子。後方的謝姓老翁因遭碰撞後仰倒地，顱骨骨折，頭部外傷合併創傷性腦出血而死亡。

檢察官認為，王婦近八旬，卻沒升降機，直接搭手扶電梯上捷運2樓，她應注意搭乘手扶電梯須緊握扶手、站穩踏階，以避免對其他乘客造成危險，因疏忽而造成謝死亡，依過失致死罪起訴。

士院勘驗監視器影像，王婦雖因重心不穩往後傾倒，跌坐踏階上，身後兒子因被撞擊，跟著傾倒跌坐階梯，當時，謝左手提著黑色手提包，右手疑似拿著手機靠在右耳，站立在手扶梯入口平台，還未上踏階，認為王婦跌倒後，沒直接或間接撞擊謝，使他後仰受傷。

王婦表示，當時只是蹲下去，有一位小姐來拉她，後面是她得大腸癌的兒子，她沒有撞到被害人。辯護律師也表示，從監視器畫面來看，老婦搭電扶梯跌倒時，被害人還在手扶電梯平台外側，她跌倒後，也經張姓小姐拉直，沒再度後仰，兒子在遭母親撞倒後，有試著努力爬起，謝是在看到婦人的兒子爬起後，才蹲下身子，從後扶起他，但因婦人的兒子體力不支，逐漸往後傾倒，才會壓倒謝而導致他死亡。

士院認為，謝向後傾倒死亡，與王婦跌倒沒有因果關係，判她無罪。檢方認為這一連串後倒肇因王婦沒「緊握扶手、站穩階梯」，又不搭升降機，有因果關係，將責任推給死掉的兒子是在規避責任，提上訴。

高院審理，發現王婦在手扶梯上跌倒時，雖害站在身後的兒子「第一次跌倒」，但當時謝尚未進入手扶電梯踏階，她兒子是「第二次」跌倒時跌坐在手扶電梯的踏階上，謝自背後以雙手扶住他，卻一同傾倒。