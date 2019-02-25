親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16聯合報 記者張雅婷╱即時報導

全球裸晶圓拋光液市占率最高的日商福吉米公司，其中一位在竹科銅鑼廠服務的李姓研發部協理身兼資安委員，因表現不佳被高層告知將降職，李男不滿而私自重製公司營業秘密，包含配方等機密資料，企圖投靠其他公司，新竹地檢署依營業秘密法與刑法背信罪嫌將他起訴。

檢調調查，李男自2005起至2017年止，在苗栗縣銅鑼鄉福吉米公司擔任技術應用部協理兼研發部與產品支援部協理，為公司高階經理人，負責管理技術應用部，並將客戶對於公司半導體研磨液的研發需求資訊，交由研發部門及產品支援部門分析，此外福吉米於2013年底籌劃成立資訊安全委員會，李男還擔任其中的委員。

後來李男在公司績效不佳，高層於2017年5月告知李男可能遭降職，李男認為在公司未受到合理待遇及績效評價，為圖日後到其他公司就職，仍能使用在福吉米知悉的研磨液配方等專業技術，竟未經授權，就在公司伺服器下載「成分分析表」、「DR前成本表」、「DR後成本表」、「跟客戶報告資料」等資料，重製至私人筆電。

在2017年9月13日李男與總經理會面討論離職事宜5天後，資訊部門察覺有異，訴請新竹市調查站移送偵辦。李男到案後矢口否認犯行，辯稱對於公司資訊管理辦法詳細規定不清楚，下載這些資料是工作用途，至於複製到個人筆記型電腦是因為要離職，直接把資料打包備份，沒有特別去區分內容是公務或私人的。

但檢方認為他參與公司資訊管理辦法制訂，不可能不知相關規定，且這些資料都是經李男先開啟閱覽確認後，才重製到個人筆記型電腦，更足以證明其辯詞顯有矛盾，有意將公司重要營業秘密重製攜出。福吉米研發經理作證表示，這些資料都屬於公司營業秘密，如被競爭對手取得，將可大幅縮短研發時程。

檢方認定李男未經公司授權而重製營業秘密，全案依營業祕密法「意圖為自己利益而未經授權重製他人營業秘密」及刑法背信罪嫌提起公訴。

新竹地檢署（圖）認定李男未經公司授權而重製營業秘密，全案依營業祕密法「意圖為自己...
新竹地檢署（圖）認定李男未經公司授權而重製營業秘密，全案依營業祕密法「意圖為自己利益而未經授權重製他人營業秘密」及刑法背信罪嫌提起公訴。圖／資料照
分享

新竹離職半導體
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

8旬翁手扶梯跌倒死亡 因過失致死遭訴老婦無罪確定

2019-02-25 18:31

含10元硬幣躲酒測？ 酒駕男一吹氣立馬狠打臉

2019-02-25 17:56

大學快餐店遇奧客PO文取暖 消保官：收費方式可先公告

2019-02-25 16:48

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

追賭債凌虐丟包馬偕醫院外 3人傷害致死被起訴

2019-02-25 10:28

牧師心好收留 他參加教會活動竊財物

2019-02-25 10:25

酒駕男求警放過無效 竟改拜託酒測器母湯超過

2019-02-25 10:12

累犯加重刑期違憲？解讀釋字第775號解釋

2019-02-25 09:56

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03

被看一眼 運動男竟在校園毆打女清潔工

2019-02-24 13:15

兩證人未見過新娘就簽名 法官判結婚登記無效　

2019-02-24 13:13

找遊民混充老爸騙擔保 地政所沒查身分判國賠100萬

2019-02-24 13:10
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

影／花蓮司機遭醉客狂毆臉部 忍痛開到警局求救

2019-02-25 00:05

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

5家受害銀行曝光！慶富涉海科館詐貸案情滾雪球

2019-02-25 16:27

無照少年借百萬賓士上路 天雨路滑撞橋墩翻車

2019-02-25 09:59

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

找遊民扮父設抵押權 地政所未詳查判賠百萬

2019-02-25 00:16

妙齡女腳踏車去年失竊 4天前竟這樣找回

2019-02-24 19:12

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

母子拿護照入住商旅5天 疑自殺留字條：請尊重我們

2019-02-25 15:53

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

2019-02-25 17:27

飛車衝破國道護欄 男被拋車外當場死亡

2019-02-25 00:08

影／惡煞尋仇開槍找錯址 見小孩睡覺連聲 「歹勢」

2019-02-25 15:43

喬裝客人抓色情按摩被摸到勃起 男警：被握住一剎那

2019-02-25 16:35

敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

雄院准加保金維持3200萬 陳慶男今提前獲釋

2019-02-25 09:56

派工單戳破謊言… 女誣告性侵判刑

2019-02-25 00:40

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22

出生六天 未婚媽狠心溺死男嬰棄屍

2019-02-25 00:00

曼谷飛回故鄉台灣 母子入住商旅疑喝清潔劑身亡

2019-02-25 17:23

全新警察制服到台中了 預計4月起全面換裝

2019-02-25 16:27

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

酒醉男闖松山機場管制區 門禁未發覺

2019-02-24 22:45

影／雙黃線逆向超車刷過去 愛車保桿斷了肇事駕駛溜了

2019-02-25 10:09

渣男佯稱科技大廠經理拐女私奔 騙情騙財獲判4月徒刑

2019-02-25 13:11

沙灘男屍 疑18天前落水釣客

2019-02-25 00:23

臨檢台南市酒店 員警意外查獲詐欺通緝犯

2019-02-25 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top