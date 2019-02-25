不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



全球裸晶圓拋光液市占率最高的日商福吉米公司，其中一位在竹科銅鑼廠服務的李姓研發部協理身兼資安委員，因表現不佳被高層告知將降職，李男不滿而私自重製公司營業秘密，包含配方等機密資料，企圖投靠其他公司，新竹地檢署依營業秘密法與刑法背信罪嫌將他起訴。

檢調調查，李男自2005起至2017年止，在苗栗縣銅鑼鄉福吉米公司擔任技術應用部協理兼研發部與產品支援部協理，為公司高階經理人，負責管理技術應用部，並將客戶對於公司半導體研磨液的研發需求資訊，交由研發部門及產品支援部門分析，此外福吉米於2013年底籌劃成立資訊安全委員會，李男還擔任其中的委員。

後來李男在公司績效不佳，高層於2017年5月告知李男可能遭降職，李男認為在公司未受到合理待遇及績效評價，為圖日後到其他公司就職，仍能使用在福吉米知悉的研磨液配方等專業技術，竟未經授權，就在公司伺服器下載「成分分析表」、「DR前成本表」、「DR後成本表」、「跟客戶報告資料」等資料，重製至私人筆電。

在2017年9月13日李男與總經理會面討論離職事宜5天後，資訊部門察覺有異，訴請新竹市調查站移送偵辦。李男到案後矢口否認犯行，辯稱對於公司資訊管理辦法詳細規定不清楚，下載這些資料是工作用途，至於複製到個人筆記型電腦是因為要離職，直接把資料打包備份，沒有特別去區分內容是公務或私人的。

但檢方認為他參與公司資訊管理辦法制訂，不可能不知相關規定，且這些資料都是經李男先開啟閱覽確認後，才重製到個人筆記型電腦，更足以證明其辯詞顯有矛盾，有意將公司重要營業秘密重製攜出。福吉米研發經理作證表示，這些資料都屬於公司營業秘密，如被競爭對手取得，將可大幅縮短研發時程。