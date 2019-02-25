酒駕致死量刑能提高嗎？ 司法院長：法官獨立審判

2019-02-25 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司改國是會議今進行第三次半年進度報告，由司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成和法務部政務次長陳明堂共同主持，針對近來民眾關心的酒駕刑責與法官量刑過低情況，許表示將建立量刑趨勢建議系統，以求罪責相當。但許表示，法官獨立審判，法律的適用、事實的認定是審判核心，英、美相當遵守量刑準則，但有的國家只是做參考，還有的國家宣告違憲。

司改國是會議總結會議前年8月12日落幕，總統蔡英文當時表示會議不是大拜拜，不會「船過水無痕」。總結會議作出十二大改革方向，除了司法院外，行政院法務部等相關部會也都須改革，每半年報告進度。其中被司法院認為「最重要、最急迫、最困難」的旗艦議題，是人民參與審判和金字塔訴訟制度，但「國民參與刑事審判法」面臨主張陪審制者反對，進度受阻。

去年11月9日通過號稱「最有感的司改」的勞動事件法、12月7日通過修正憲法訴訟法(原大法官審理案件法)、法院組織法(終審法院設「大法庭」)，三法是司改重大里程。民進黨立院黨團總召柯建銘今在司法及法制委員會就讚揚，憲法訴訟法從立院全面改選以來、超過1/4世紀都無法處理，現在通過了，是很了不起的一件事。

羅秉成介紹迄今已修正30條法律、28條行政命令、實施106項行政策措施，另已提出27條法律草案、6條行政命令草案和規劃23項行政措施。

中正大學日前發布民眾對司法、警政滿意度民調，近八成民眾不信任法官審理案件的公正性，對警察維護治安工作滿意度的肯定則創下77.5%新高，這樣的數據無疑澆了戮力司改的機關一大桶冷水。羅秉成表示，中正的民調是從治安的角度切入，民眾對司法的觀感可能受當時重要事件影響，而司法院曾對有訴訟經驗的民眾調查，滿意度有六成。

許宗力表示，民眾對司法的信任度低，看了的確「很沮喪」，每年中正大學的調查，對警察的滿意度都很高，警察是第一線的執法人員，是保護人民的角色，排名第一是天經地義，如果是他，他也會很感謝警察；但從警察、檢察官、法院層層下來，最後被告可能是被判無罪或判得不重，他可以理解這樣的滿意度排名，但司法院會再努力。

羅秉成則認為酒駕有多樣性，而且還有社會成因，很多是機車騎士無力繳納易科罰金的費用而入獄，法官判刑時會考慮個案，酒駕致死法定刑是3年以上，但為何有六成多都是被判3年以下？有可能是已經和解、自首而減刑，若刑不斷加重，有可能有當事人認為反正都會抓去關，和解意願就降低。如果一味加重刑法刑責，法官可能「判不下去」，個案情況多樣，法官很難統一處理。羅說，要司法院用通令、齊一化的方式要求法官提高刑度，也不是件易事，但社會又有期待和要求，如何在個案上合理調整，實務上並不容易。