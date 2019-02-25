房客自殺變凶宅 房東求償200萬被駁

2019-02-25 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名郭姓男子去年3月在永和區租屋處自殺身亡，導致房子變成凶宅。房東主張自殺違背善良風俗，不僅害房價下跌200萬元，也害房子有一段時間無法出租，要求郭的繼承人賠償損失，但訴諸法律的結果，今天被新北地院判敗訴。全案可上訴。

房東興訟主張自殺是違背善良風俗的行為，因此依民法「故意以背於善良風俗之方法加損害於他人」規定向郭的繼承人求償。此外，他也指出兩造租約有約定「承租人除因天災地變等不可抗拒情形外，因承租人過失導致房屋毀損，應負損害賠償責任」，認為繼承人應賠償損失。

法院審理時，郭的繼承人未出庭，也未具狀表示任何意見。

法院調查，郭姓男子自殺行為屬實，但自殺者是對生命的無力與無奈，選擇以自我了結的方式終結生命，一般人對於自殺者是抱持同情與遺憾的態度，不會因此認為自殺者違反道德而必須加以譴責，因此自殺是否違背善良風俗，仍有疑義。