慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



慶富集團子公司「慶陽海洋企業」承包基隆海洋生態展示館BOT案傳出弊案，高雄檢調追查，慶富董事長陳慶男涉以假的工程進度報告，多次向土地銀行等5間聯貸銀行申貸獲撥3億多元，但根本沒實際施工，高雄地檢向法院聲請羈押。

海科館館長吳俊仁說，他們是盯現場工地進度，慶陽違約未能如期完工，他們罰錢罰到頂，最後解約，教育部前年底強制接管，慶陽留下的爛攤子他們還在善後收拾。

檢調查出，慶富集團資金有嚴重缺口，由於基隆海生館BOT案須依工程進度才撥款，明知工程進度落後，2015、2016年間陳慶男仍指示員工製作不實工程進度圖及證明書，供建築師事務所人員簽核，再由慶陽向5間聯貸銀行申請核撥工程款，3度共核撥3億多元。

吳俊仁表示，海科館所認定的進度是必須發生在工地，所以這邊不到25%，但慶陽把外圍養魚，買了什麼設備都算入進度，嚴重灌水到4、50%，銀行核貸自己都沒去看。他們一直盯進度，落後進度就罰錢，罰到頂，最後解約，教育部前年底強制接管。

日前有市議員爆料，海生館要改蓋商場或飯店，市長林右昌出面澄清說，市府正在整體規畫八斗子與海生館的發展，且得到中央500萬元的補助，最近會有成果，但完全沒有像議員所說要要改蓋商場或飯店。

林右昌說，海生館的問題卡在和慶陽合約爭議無法解決，民間投資怯步，如果重啟BOT案程序很久也會面臨契約問題，中央很重視的案件事，一直在協調此事，中央和地方想法一致，如何透過這個案子讓地方繁榮。

他提到，蓋水族館的選項還是在，但海科館過去整體規劃很不ok，才會經營的這麼辛苦，它的定位就有問題，而且它是社福用地，土地的營建可蓋的樓地面積和可以用的商業使用面積，都有很大限制，這才是真正問題所在。

不過，海科館館長吳俊仁表示，海生館本來是政府要蓋的，因建館經費超過預算，民國94年才拍板委給民間投資興建。海科館101年開館，另一塊拼圖海生館要在106年拼上才完整，卻遇上獵雷艦弊案，害海生館蓋不成。

最棘手的合約問題一直在尋求突破，慶陽拿地上權去貸款，地上權設定7800萬，只要把這筆錢還給聯貸銀行，水族館的土地就能塗銷，可以再招商。