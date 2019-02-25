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罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園李姓女子和詹姓鄰居不睦，2017年5月31日李邀朋友來家作客時，詹卻擋住電梯還拿手機朝他們攝錄、咆哮，嚇哭現場幼童，李脫口說了句「神經病」被詹提告公然侮辱，一審遭判罰8000元，二審改判李無罪，詹不罷休再提民事求償12萬元；法官認為，李當時反應符合常理，駁回詹請求。

民事庭法官認為，李是詹的樓下鄰居，雙方過去就曾因噪音問題起衝突，當天一早9點多，李接待朋友來作客，正要搭電梯時詹卻用身體強行擋住不讓電梯關門，並拿手機近距離拍攝、不斷咆哮，導致同行友人的小孩嚇哭。

而且雙方糾紛，過去警察、警衛多次到場，均認為噪音非出自李女住家，但詹仍主觀誤認，緊追不捨干擾對方，李既然親身經歷，身為受侵擾的直接相對人，基於受詹侵害脫口而出「神經病」，此舉符合正常理性之人的反應，難認有侮辱意思。

法官認為，李沒有侵害詹名譽權的行為，自然無需負侵權損害賠償責任，詹請求無據予以駁回。

刑事部分，桃園地院一審認為，李辱罵詹的用語依一般社會通念有輕蔑、羞辱及貶低他人之意，已損及詹人格地位，實屬侮辱言語，且詹拿手機蒐證、質問等行為，難認有逾越私人蒐證必要程度，依公然侮辱罪判罰李8000元，得易服勞役8天。

李女不服上訴，高等法院法官直言，法律是最低的道德標準，更無要求一般人必須無條件、無限度容忍遭他人無端侵害、騷擾。

而且刑法尚且容許以正當防衛、緊急避難等行為合法理由，排除行為違法性，更何況李女當時謹以言語說出遭詹近距拍攝、咆哮，受壓迫的感受，符合正常人反應。

高院認為，檢方僅能舉證李有口出神經病事實，卻不能證明有公然侮辱犯意，撤銷一審判決，改判李女無罪。

李女被詹擋住電梯，對方拿手機攝錄、咆哮，李脫口說了句神經病，法院認為符合常人反應...
李女被詹擋住電梯，對方拿手機攝錄、咆哮，李脫口說了句神經病，法院認為符合常人反應判無罪、免賠。示意圖／ingimage
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公然侮辱
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