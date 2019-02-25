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中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄蔡姓男子發擔警職的妻子與同事郭姓男子涉發生婚外情，前年6月簽立以70萬元和解，還要求郭不得與妻子聯絡否則另付「違約金」200萬元。不料3個月後，蔡姓男子發現郭與妻子又有鹹濕挑逗對話，怒告追討200萬，一審判郭姓男子要賠20萬，上訴後，高雄高分院改判100萬，全案確定。

判決指出，蔡姓男子為工程師，蔡妻任警職，2010年9月9日結婚，不料2012年蔡妻涉嫌與池姓男同事外遇上摩鐵，蔡事後提告獲判賠20萬元，蔡姓夫妻也於隔年離婚；不料之後重修舊好再登記結婚，蔡姓男子2017年又發現妻子勾搭上另名郭姓同事，2017年9月16日二度離婚。

蔡姓男子主張，2017年5月30日發現妻子手機有郭姓同事傳LINE的錄音檔、鹹濕淫穢內容，蔡妻也承認外遇，蔡與郭簽下70萬元和解，且郭若再「主動聯絡」，須付違約金200萬元。2017年9月8日，蔡姓男子發現妻子與郭傳LINE聊性關係，郭還傳送班表疑似要趁空檔約上摩鐵，怒要求付200萬但遭拒，蔡便提告。

郭姓男子辯稱談判時是因蔡妻遭毆打、為緩和蔡的情緒才簽和解，且是蔡妻主動傳來訊息，也以為蔡姓夫妻已辦完離婚；法官認為，郭確實違反和解書「為斷絕雙方往來、以免再次破壞家庭」目的，經考量認為200萬過高，判賠20萬元。

蔡、郭都提上訴後，二審合議庭認為，縱使蔡妻先傳送訊息，郭姓男子也不該回傳訊息，陸續、間斷地互相傳訊，且從當天上午10點8分陸續聯繫至當日晚間7點，並相約見面，違約情節重大，改判賠償金額100萬。

高雄蔡姓男子的妻子涉外遇同任職保五總隊的郭姓同事，郭已賠70萬元，卻被發現仍與蔡...
高雄蔡姓男子的妻子涉外遇同任職保五總隊的郭姓同事，郭已賠70萬元，卻被發現仍與蔡妻私訊，蔡提告後，高雄高分院判郭再賠100萬元確定。示意圖／Ingimage
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