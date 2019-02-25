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不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園楊梅警分局曾姓警備隊長2016年1月起，涉嫌指示彭姓警員填製不實核銷明細，利用警員每月400元的洗衣申報費，明知魏姓同仁根本沒送洗衣服，卻隨意編造他送洗的日期、品項等，11個月來不實核銷4300元，遭檢舉後全案才爆發，檢方依公務員登載不實罪嫌起訴曾、彭。

檢方調查，曾（54歲）在2015年10月至2016年11月指派彭（49歲）承辦庶務工作，告知他每位員警每月可申報400元的洗衣費，曾、彭及蔡姓同仁則到同一家洗衣店按月送洗核銷。

但曾、彭明知隊上同仁每人每月實際洗衣金額未必都符合400元，為了達到執行率百分百，送洗額度會有截長補短情況；彭發現其中1名魏姓員警沒去洗衣，導致額度無人使用，就將他連同自己、曾及另名蔡姓同仁，隨意編造數據虛偽登載4人送洗日期、品名、數量及金額等。

彭再將4人不實數據1600元填載在楊梅分局黏貼憑證用紙公文書上，再附上洗衣店的收據，經由曾核章後呈給會計人員、分局長辦理核銷，11個月來利用魏員名義虛報達4300元。

檢方訊時，曾坦承有指示彭按月核銷1600元洗衣補助，彭也說有製作不實明細請領款項，但強調核銷後款項有依實際情形支應給同仁，沒有私取但也無相關簽收紀錄；魏姓員警證稱，在該期間並未送洗衣服。

檢方認為，曾、彭為了核銷目的，在1至11月間連續製作不實的洗衣明細表，經核銷取得撥付款項，2人均屬於接續犯之實質1罪，偵結依公務員登載不實文書罪嫌將2人起訴。對此，楊梅警分局表示，曾目前仍為警備隊長、彭已調至其他單位，收到起訴書後，會再斟酌是否處分。

檢方起訴曾姓警備隊長、彭姓員警。記者曾健祐／攝影
檢方起訴曾姓警備隊長、彭姓員警。記者曾健祐／攝影
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