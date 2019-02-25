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陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25聯合報 記者林伯驊╱即時報導

立委黃國昌在臉書質疑慶陽公司向銀行貸款數億元卻沒建設。圖／翻攝自黃國昌臉書
立委黃國昌在臉書質疑慶陽公司向銀行貸款數億元卻沒建設。圖／翻攝自黃國昌臉書
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涉海軍獵雷艦標承造案詐貸63億的慶富集團董事長陳慶男，今天高雄地院裁定准許加保金維持3200萬元，預計上午獲釋，但傳出高雄地檢署隨即指揮調查局南機站，將陳慶男又帶回雄檢訊問，調查慶富集團承包的基隆海生館海洋生態展示館弊案，目前人已到案。

據了解，慶富子公司慶陽企業得標經營的基隆海生館，目前工程進度也停滯中，立委黃國昌上周於臉書貼文批評慶陽公司為無殼公司，卻與海生館簽約、順利取得BOT權利與地上權，2013年10月取得土地銀行9.5億元聯貸，「從公股銀行搬走了超過5億元，留下了連一根柱子都沒有擺爛工地」。

雄檢發現，目前進度停擺的海生館，恐與慶富集團得標海軍獵雷艦案後涉向多家銀行詐貸的手法相似，也有用不實文件來取得銀行貸款，正深入調查中。

由於陳慶男因次子陳偉志棄保潛逃，高雄地院裁定他加保3200萬元，他不到1天籌出，但檢方抗告成功，院方改裁金額為5200萬元，陳慶男持續繳不出2000萬元而延押至今，原預計3月6日羈押期屆滿必須放人，雄院今天裁定以3200交保，意即能直接獲釋。

不過雄檢今天上午隨即到高雄看守所接陳慶男，當他一獲釋，就無縫接軌帶回偵訊。

慶富集團董事長陳慶男。圖／本報資料照
慶富集團董事長陳慶男。圖／本報資料照
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基隆海科館現況，僅建造地下室。圖／本報資料照
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陳慶男
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