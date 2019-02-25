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色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13聯合報 記者王宏舜╱即時報導

施姓廚師趁網拍女模洗澡時，掏出生殖器欲性侵，他拿浴巾裹住女模頭、阻止她呼救。女模冷靜問「你到底要什麼？」，他答「我不是要錢」，女模要他好好談，還請他先到客廳坐，讓她先敷個臉。施拿出身分證自我介紹，兩人互相加LINE，他1個小時後離去，女模躲過性侵。施一、二審都被依侵入住宅強制性交未遂罪判刑4年，最高法院駁回上訴定讞。

43歲的施姓廚師因這起性侵未遂案，遭採驗DNA，檢警因而破了11年前的冷案。施2008年1月1日凌晨在台北市中山北路2段尾隨女子回家，趁她開啟1樓大門時鑽入，在樓梯間性侵對方，因苦無線索，直到女模案後才宣告偵破；台北地院去年12月依今侵入住宅強制性交罪判他7年8月徒刑。

施去年3月22日凌晨3點，同樣在中山北路2段附近尋找作案目標，他見一女子獨行，尾隨她到住處外，先用雨傘撬開她的大門侵入。施見她在浴室洗澡，起意性侵，女模掙扎、倒地，但仍保持冷靜，問「你到底要什麼？」，施鬆手，起身後退。

女模表示，她從超商買完東西，隱約知道有人跟蹤，當她在家洗澡時，突然被人拿浴巾摀住口鼻，她大聲尖叫，對方直接把她壓在地上。她冷靜對話，後來施的手就邊說邊鬆開了，很緊張地道歉，頻說「對不起」。女模請他去沙發上坐，並說「我先敷個臉」，她邊敷臉、邊聊天，雙方互加完LINE，她請他喝水，聊到4點15分施才離開。

施坦承有掏出生殖器，原本想強姦她，但從頭到尾都沒有碰到她下體。

女模認為一審僅判施4年徒刑過輕，請檢察官上訴。檢方認為若不是被害人冷靜早已遇害，施不是出於己意中止犯行，且被害人事後萌生輕生念頭，失去正常社交能力，應嚴懲施。

高院認為，依當時周遭環境來看，若不是施自行停手，可能就性侵既遂，施中止犯罪，依刑法規定可減刑。高院考量施深夜尾隨被害人、侵入民宅，性侵獨居女子，對夜歸女子造成極大的心理恐懼，被害人拒絕和解，一審量刑適當，駁回雙方上訴。最高法院維持二審見解，判刑定讞。

一名女模遭尾隨，洗澡時遭施姓廚師拿浴巾裹住欲性侵，她冷靜和對方對話，施放棄強暴念...
一名女模遭尾隨，洗澡時遭施姓廚師拿浴巾裹住欲性侵，她冷靜和對方對話，施放棄強暴念頭。施被依侵入住宅強制性交未遂罪判刑4年定讞。示意圖／Ingimage
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