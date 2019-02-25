追賭債凌虐丟包馬偕醫院外 3人傷害致死被起訴

2019-02-25 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市去年10月底一名男子張大偉疑似因欠賭債遭毆打後，失去呼吸心跳被丟包在馬偕醫院外。台北地檢署調查後，今依傷害致死罪將石尉廷、蕭恩傑、林庚緯等3人起訴。

42歲男子張大偉去年10月30日凌晨1點左右，疑因債務糾紛，被人凌虐得奄奄一息，塞入休旅車後車廂，先載送到有「黑道急救站」的慶生醫院被拒，之後轉往台北馬階醫院急診室外棄置，當時張男已死亡，涉案的4名嫌犯趁亂駕車離去。

檢警調查，張大偉與4名嫌犯都是忠孝東路五段一處德州撲克賭場的員工，蕭恩傑不滿張男誣賴他A錢，兩人發生嚴重扭打，石尉廷上前勸架卻被打傷，便和蕭聯手拿起鐵椅毆打張男，2人連續痛毆將近3分鐘後，發現張失去呼吸心跳，因而由林庚緯開車載張前往慶生醫院，被拒收後改送馬偕醫院。

檢警查出，石尉廷在9月25日以5萬元租下忠孝東路五段一處辦公大廈經營德州撲克，因而與張大偉等人約在賭場碰面談生意，張跟哥哥借車，聲稱要到台北辦事，沒想到卻鬧出人命。

警方根據車籍資料與監視器畫面，逮捕石尉廷等3人。檢方向台北地院聲押禁見獲准，三人不服抗告。高院認為，蕭等人僅坦承傷害犯行，因張氣喘發作，還將他送醫，抵達醫院時還有心跳，否認傷害致死罪行，但檢警調查發現張到院已無心跳呼吸，共犯等人供詞避重就輕、掩飾真實身分外，還刻意變裝、丟棄行動電話，已有湮滅證據重嫌，加上尚有全案多位共犯未到案，明顯有串證嫌疑，因此駁回。

3人收押至今，石尉廷、蕭恩傑承認拿鐵椅傷人，辯稱死者在石尉廷經營的賭場當主管，當天石、蕭及死者3人在賭場玩撲克牌大老二，因張賭輸1萬多元才引爆衝突。

依據相驗報告，檢方發現死者四肢及臉部均有皮肉傷，傷勢應不至於致死，且張有心臟相關疾病，因而認定他的死因為創傷導致心臟病發；檢方認為並無殺人犯意，今依傷害致死罪將3人起訴。由於張倒地後，石指示林開車將他送醫，林另依藏匿人犯罪起訴。