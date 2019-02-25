牧師心好收留 他參加教會活動竊財物

2019-02-25 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民周姓男子，利用牧師收留的機會或利用參加教會活動，連續在台中基督教會、台中衛理堂、貴格會台中中心教會、基督教主愛靈糧堂、基督教台中市中心純福音教會，竊取牧師、教友的奉獻包、現金、攝影機、手機等財10餘萬財物，台中地院審酌他已與部分被害人和解，今天依竊盜罪將他判處拘役60日。

法官審酌，36歲的周男正值青壯之年，未思學習一技之長，以正當途徑獲取所需，反而利用牧師收留的機會或藉著參加教會的名義，趁機竊取牧師或教友財物，顯然欠缺法治觀念，漠視他人財產法益，但他已與部分被害人達成和解，足見他有悔悟之心，被害人願給他自新的機會，遂判處拘役60日，得易科罰金。

判決書指出，於民國100年10月25日上午，周男在台中基督的教會內，徒手竊取李男所有的奉獻包5只（內有現金1萬5千元），得手後隨即逃離現場。經李發現遭竊而報警處理，經警於奉獻包上採集指紋檢驗，與周右中指指紋相符。

同年11月11日上午，周男又在台中基督教會內，徒手竊取李所有現金2萬及SONY牌攝影機（價值約3萬元），得手後隨即逃離現場 。經李發現遭竊而報警處查獲。

周男又於100年11月23日下午，在台中衛理堂，徒手竊取陳女所有之深咖啡色皮包1只，內有三星牌手機、身分證、汽車及機車駕駛執照、玉山銀行信用卡、健保卡、居留證、現金2500元、住宅及汽車鑰匙等，經陳女報警查獲。

100年11月26日上午，在貴格會台中中心教會，徒手竊取廖男所有的筆記型電腦（價值約5000元），得手後隨即逃離現場。100年12月1日，他在基督教主愛靈糧堂，徒手竊取涂男所有的筆記型電腦。