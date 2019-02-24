草衙道遭放假炸彈 保全家中扣疑似材料但無罪確定

2019-02-24 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄「大魯閣草衙道」購物中心3年前傳出男廁遭放置疑似爆裂物，後來證實虛驚一場，警方循線追出涉嫌製作「詐彈」竟是自家郭姓保全，不過全案依恐嚇公眾罪嫌起訴後，一審認為在郭姓保全家中查扣的材料與假爆裂物不符；檢方提起上訴仍無法證明是他所製作，高雄高分院維持原判無罪確定。

檢方指控，郭姓保全（46歲）任職保全公司並派駐大魯閣草衙道擔任夜班保全，2016年10月10日下午採買材料後，將披土填入煙火紙管內，再以銅線、白色膠帶、電子IC板等材料纏繞，製成偽裝爆裂物，當晚8點多趁上班巡邏，放到1樓東E7出口前男廁內的坐式馬桶隔間上方平台，8點52分被莊姓清潔人員發現通報，警方後來進一步於郭的家中扣得相似的材料，將他送辦。

但郭姓保全否認放置假爆裂物，當晚是接獲清潔人員通報才去查看，至於他家有疑似的材料，供稱批土要補壁癌、煙火紙管、白色膠帶及銅線為資收物。

一審法官勘驗監視器畫面，假爆裂物被發現前，郭姓保全兩度進入該男廁，但手上都沒拿東西，且郭家中查扣的材料送鑑定，與假爆裂物相近但不完全相同，當時共有40幾人出入男廁，無法證明郭就是放置者。