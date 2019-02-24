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犯保20周年音樂會 蔡英文：降低酒駕是政府責任

2019-02-24 18:09聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

總統蔡英文今天下午到台中歌劇院，參加犯罪被害人保護協會成立20周年的「馨聆饗宴．音愛而聲」感恩音樂會，許多犯罪被害人家屬也獲邀出席，蔡致詞時指出，台下有許多酒駕的被害人及家屬，她強調，降低酒駕是政府的責任，法務部已著手修法，政府定會「嚴查酒駕」，避免憾事再度發生。

總統蔡英文今天下午1時許，出席財團法人犯罪被害人保護協會成立20周年「馨聆饗宴．音愛而聲」感恩音樂會，慰勉工作人員及被害人家屬；她致詞時表示，犯罪事件的發生，除了依法究責之外，犯罪被害人後續生活的重建，需要投入更多的資源，而犯罪被害人保護協會從草創到成立20年來，獲得各界資源的挹注，志工無私奉獻，一路茁壯，提供被害人家屬最需要的法律跟經濟上的幫助，感謝協會多年來的努力。

蔡英文說，政府也做出許多努力，召開司法改革國是會議，針對犯罪被害人保護的政策、保護網絡建構，還有專業人力養成，都做了很多的決議，司法院跟法務部已經提出刑事訴訟法修正草案，增列被害人保護措施，希望讓被害人不要受到二度傷害，保障被害人參與訴訟的權利。

蔡英文說，警察機關也在2016年起增設犯罪被害保護官，讓被害人及家屬在每一個時間都能得到充分的資訊與協助，可以不用懷著恐懼獨自面對訴訟。

蔡英文強調，今天在場還有幾位因酒駕肇事遭受重傷的被害人和家屬，降低酒駕是政府的責任，法務部也已經開始著手進行刑法修法的工作，以遏止酒駕肇事再次發生，避免無辜民眾被害。

犯保協會表示，為讓犯罪被害人及其家屬(即馨生人)透過音樂得到心靈的撫慰，以及感謝長期支持協會的社會各界團體，由財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會與台中地方檢察署承辦「馨聆饗宴、音愛而聲」感恩音樂會活動。

出席活動的除了有1800位犯罪被害人和家屬參與之外，法務部長蔡清祥、各地方檢察署檢察長、財團法人犯罪被害人保護協會董市長王添盛及各分會主任委員等，都受邀出席，音樂會由藝人彭恰恰擔任導聆人。

總統蔡英文今天下午到台中歌劇院參與犯保協會20周年感恩音樂會，重申降低酒駕是政府...
總統蔡英文今天下午到台中歌劇院參與犯保協會20周年感恩音樂會，重申降低酒駕是政府的責任。圖／犯保協會提供
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