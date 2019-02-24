陸籍妻來台2個月後不知去向 法官判返家履行同居義務

2019-02-24 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



林姓男子娶了王姓大陸籍妻子後，王女來台2個多月，就與林發生口角，隨後離家不知去向；期間王女說要回大陸家裡，林還給了4萬元，之後卻再也聯絡不上人。直到後來健保署通知林要繳納王女的健保費，才知妻子已經回來台灣，他提起請求履行同居訴訟，新北地院判決王女必須回家與丈夫同居。

新北市板橋區林姓男子與大陸籍王姓妻子在2016年9月結婚，王女隔年1月來台，2個多月後，農曆新年期間兩人發生口角，王女就離家不知去向；當王女聲稱家裡有事，需要用錢，林還提供4萬元給她。王女返家後，起初可以電話聯繫，去年1月起，林就再也找不到妻子。

林提起請求履行同居訴訟，指出近日接獲中央健康保險署通知，要他繳納妻子健保費，才知道妻子又已返回台灣，卻從未返家，無故拒絕履行同居義務；依民法1001條之規定，聲請裁定命妻子履行同居義務。

林姓男子姊姊出庭證稱，弟弟與妻子同居大概2個多月，之後因為王姓女子堅持要去外面工作，弟弟不答應，雙方發生口角；王女返回大陸後，就沒有再回來台灣的家。因聯繫不上王女，家人都不知道她是什麼時候入出境台灣的，弟弟是希望繼續維持這段婚姻關係，但王女就是要去工作，返台也不告訴弟弟。

法官調閱王女入出境紀錄，發現她在2017年6月、8 月、9 月、去年2月、3月、8月都有入出境資料，去年9月5日再度來台，尚未出境；可證明王女在婚姻存續期間，均未返家與丈夫同居，本案經法院合法通知，王女也沒有到場表示意見或提出任何書狀答辯。