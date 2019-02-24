不爽弟弟在住家旁養豬鴨 姊竟拿水槍射弟害他受傷

2019-02-24 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮一名倪姓女子因不滿弟弟阿明（化名）在住家旁設置寮棚飼養豬、雞、鴨等牲畜，造成環境惡臭，竟拿高壓水槍朝阿明臉與身上噴射，造成阿明多處擦傷、挫傷，宜蘭地院審結，倪女因跟阿明長期不合，卻不理性處理與弟弟的糾紛，還以高壓水槍對他噴射水柱，宜蘭地院依傷害罪，判倪女拘役50天。

判決書指出，倪女與阿明長期不合，在2017年11月10日早上6點45分，倪女因不滿阿明在羅東鎮的住處旁，設置寮棚飼養豬、雞、鴨等牲畜，影響居家安寧、造成環境惡臭，倪女竟拿高壓水槍對著他的臉部及身體，用強力水柱噴射，導致阿明臉部、左側眼睛周圍、左胸都有擦傷及挫傷。

倪女坦承，在案發當天有與阿明發生爭吵，但否認拿高壓水槍噴射一事。倪女辯稱，事發前她在清理水溝，阿明因為繳納罰金70幾萬元，因此心情不爽，就拿石頭丟她，但她有閃開沒有被丟到，後來阿明爬到圍牆上作勢要打她，她跑進去屋內，就沒有再遇到他，也不知道當天警察為什麼要來家裡，阿明還一直說是她去報案，但她沒有，警察也沒有跟她講話。

阿明在檢察官訊問時證述，案發時他在照顧豬隻與鴨群，姐姐竟用強力水柱噴他的臉、眼睛、頭，所以他打電話報警，警察來了之後跟他說，要有診斷證明書才可以告她，阿明原本想原諒姐姐，但姊姊一直說一些有的沒有的事情，所以才在2018年4月26日提告，因阿明的傷勢與診斷書內容相符，檢察官認定阿明所述非虛偽內容。

承辦員警表示，接獲報案後他在3到5分鐘內到現場，他看到阿明身上有傷口，鼻子旁邊也有流血，阿明跟他說，他的臉被水噴到流血，倪女聲稱是阿明在追她，她正在接水管，是阿明自己過來被水噴到的。

法院認為，承辦員警沒有誣陷或偏袒的必要，且根據筆錄照片內容，阿明住處旁的地面潮濕，足以認定阿明確遭強力水柱噴射，導致臉部受受傷。