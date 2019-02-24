不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



謝男當時衝出17法庭企圖脫逃，被書記官王岫雯逮個正著。圖／報系資料照 分享 facebook 謝姓男子涉及詐欺案被法院傳喚多次未到遭羈押，去年10月30號在桃園地院開完庭後竟企圖脫逃，撞開身旁法警衝出法庭，朝不到15公尺的大門狂奔，結果被該庭女書記官王岫雯扣住脖子抓住，法警一擁而上逮人，依脫逃、妨害公務送辦，檢方偵結將謝向法院聲請簡易判決處刑。

經調查，謝有公共危險前科，後來又騙了100多萬元遭檢方依詐欺罪嫌起訴，全案移審後法院傳喚謝3次未到發布通緝，前後拖了2年他才到案，因有逃亡之虞被裁定收押。

直到當天開準備程序庭，謝態度懇切，應訊時都以「法官大人」尊稱，還保證要好好賺錢賠償被害人以換取交保，但庭訊後法官仍諭知還押，謝就突然起身撞開、甩掉身旁2名法警，衝出17法庭朝法院大門狂奔，還不停喊「我不要回去！」

該庭的書記官王岫雯見狀，二話不說跟著衝了出去，更撲向謝用右手扣住他脖子緊緊不放，隨後多名法警上前才將謝制伏；王岫雯當時曾說「沒有多想，就怕人犯跑掉，腎上腺素都用光了」。

謝事後被依脫逃未遂、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢偵辦，謝也坦承犯行，另有法院提供監視器畫面等佐證，檢方依法將他聲請簡易判決處刑。

其實謝在企圖脫逃前，就曾具狀聲請停止羈押，強調自己有固定居所、工作，保證「下次開庭一定準時出席」，院方當時予以駁回；直到今年1月21日，謝涉犯詐欺案辯論終結，他也坦承犯行，院方原裁定5萬元交保，但謝籌不出保釋金，法院只好再裁定他延押2個月。