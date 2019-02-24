小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄蘇姓女子在家服藥意圖自殺，才揭發遭「小王」李姓男子逼離婚，高雄地院依犯相姦罪，判李3月徒刑確定。示意圖／Ingimage 分享 facebook 高雄李姓男子5年前與鳳山區一間小吃店服務生鄭女交往，李得知她已婚後，仍涉3度共赴摩鐵，且一再逼她與丈夫離婚，鄭女前年不堪壓力服藥自殺，鄭女丈夫驚知「小王」存在，怒對李提告。一審依犯3個相姦罪，判李5月徒刑；全案上訴後，高雄地院認為李姓男子已賠20萬元，改判3月，得易科罰金9萬元確定。

判決指出，擔任義交的李姓男子2014年間到鳳山區一間小吃店認識服務生鄭女，進而交往1年多，分手後李才從鄭女同事口中得知她已婚；但之後重燃愛火，2016年11月間兩人三度到汽車旅館開房性交，李卻希望鄭女僅屬於他，多次逼迫鄭女離婚、否則將婚外情公開。

鄭女疑似不堪壓力，2017年8月23日在家吞安眠藥，幸好送醫獲救，在外地工作的鄭女丈夫因此得知妻子外遇，怒告李姓男子。

李姓男子審理時雖承認發生性關係，辯稱鄭女一開始隱瞞已婚身分交往，但他知情後，鄭女稱「會處理負起責任」，所以才3度開房間，他沒有犯相姦罪；鄭女也認有性交，高雄地院簡易庭法官認為，李姓男子妨害家庭生活，又給鄭女不小壓力，依3個相姦罪各判2月徒刑，合併執行5月。

檢方提上訴指出李姓男子尚未賠償鄭女丈夫，原判決過輕，但二審期間李姓男子以20萬元達成和解並付清，雄院合議庭改判3月徒刑，得易科罰金9萬元確定。

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