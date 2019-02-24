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逃逸移工賺飽自首就沒事？ 移民署：寬嚴並濟

2019-02-24 13:46聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

警大教授、亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，在媒體投書指出，政府對於失聯移工，幾乎沒有任何處罰，鼓勵他們主動出來，以減少逐年增加的行蹤不明外勞人數，造成「賺飽自首就沒事？移工誰不逃？」的情況。

對此，移民署今天針對葉毓蘭的看法指出說明，表示移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」（又稱擴大自行到案專案）的實施期間，從今年1月1日起到6月30日，是一次性的專案，採取「寬嚴並濟」的策略，專案期間自行到案者，減免處罰，包含免收容、繳逾期罰鍰2千元及減免管制來台期間。專案結束後，修法提高逾期罰鍰、延長管制期間等規定。

移民署說，不論是失聯移工，或是其他逾期滯留在台的外來人口，只要在專案期間願意出面自行到案者，都可以適用擴大自行到案專案的優惠待遇。但是，專案只有為期6個月的期間，自行到案的逾期對象除繳交罰鍰2千元以外，也會被管制一段期間不得使用免簽證或申請簽證來台。

專案結束後，對於逾期對象，不論是自行到案或查獲到案者，都會加重處罰。葉毓蘭所稱「賺飽了之後，去自首，交個兩千元，也不會留下紀錄」或是「賺飽自首就沒事，移工誰不逃」等情況，對於專案的措施有誤解。

移民署說，為避免讓逾期外來人口有錯誤的期待，或是讓民眾誤解，移民署會再加強宣導擴大自行到案專案的正確資訊，讓社會大眾清楚瞭解，擴大自行到案專案是一次性的專案，專案結束後，會加重處罰。移民署已經參考日本、韓國、新加坡等鄰近先進國家的作法，研擬提高逾期罰鍰、延長管制期間、增訂容留、藏匿、隱匿單純逾期外來人口罰則等相關修正條文草案，將盡速推動完成法制作業。

移民署指出，為根本改善移工發生失聯或外來人口逾期滯留的情形，以及防止他們滯留在台灣的誘因，移民署會繼續協調勞政機關及其他權責機關，從源頭強化審查機制、精進管理措施、改善勞動力市場缺工問題等應處作為。針對非法雇主、仲介部分，移民署採取嚴厲手段加強取締，並鼓勵逾期外來人口踴躍舉發非法雇主、仲介，依法追究非法雇主或仲介法律責任並支付當事人相關返國旅費。

移民署呼籲民眾踴躍檢舉非法雇主或仲介，若查證屬實，移民署將協助檢舉人向勞政機關申請高額獎金。同時也呼籲民眾若有認識在台逾期外來人口，協助鼓勵他們自行到案及舉發非法雇主、仲介。免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介的專線0800-024-881；防制人口販運專線(02)-2388-3095，請民眾踴躍撥打專線詢問資訊或檢舉。

移民署移工葉毓蘭
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