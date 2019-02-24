兩證人未見過新娘就簽名 法官判結婚登記無效

2019-02-24 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



余姓男子與王姓女子辦理結婚登記，由余找陳姓及張姓女子在結婚書約上簽名當證人，事後余卻向法院主張當時陳女、張女根本沒有見到王女，也沒有親口聽到王女有結婚意願，當時他向二人也稱只是要安撫女友，不是真的要結婚，二人就簽名；新北地院審理後，認為證人並未依法踐行見證程序，判決婚姻無效。

余姓男子與王姓女子去年9月26日前往新北市蘆洲戶政事務所辦理結婚登記，當時結婚書約由余找陳姓、張姓女性友人當結婚證人，在結婚書約上簽名；但去年12月，余提出請求確認婚姻無效訴訟，主張當時兩名女友人都知道其實他的家人不贊成結婚，他也跟朋友說只是要安撫王女，不會真的去辦理登記。

余姓男子表示結婚書約上的證人都認為只是簽「假」的，即使後來他跟王女有去戶政事務所辦理結婚登記，這段婚姻仍欠缺民法法定要件而無效，因此請求法院判決婚姻無效。王女出庭則表示並無意見。

法官傳喚陳姓、張姓女證人，兩人均證稱當時不論簽名時及簽名後，均未與王姓女子見到面，沒有跟王女確認是否真的要結婚，認定兩人並無親見或親聞兩造確有結婚真意。