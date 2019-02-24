找遊民混充老爸騙擔保 地政所沒查身分判國賠100萬

2019-02-24 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



黃姓女子2014年2月拿房屋抵押做擔保和蔡姓友人借230萬元，但蔡事後未獲抵押權才發現當時委託洪姓地政士辦理時，黃偷拿父親土地權狀，還找1位遊民冒充爸爸身分，但洪和受理的桃園八德地政事務所都渾然不知，害她損失200元萬；法院判地政事務所、洪和助理各賠蔡100萬元、200萬元。

檢警調查，黃盜刻父親印章，擅自拿他的土地權狀、身分證，還找1名遊民充當爸爸偽簽名字，偽造土地登記申請書、抵押權設定契約書，並記載蔡女為抵押權利人、黃父為抵押義務人，就土地、建物設定抵押，擔保債權200萬元，刑事部分黃女被依偽造有價證券罪判處3年4個月。

蔡女指控，當時委託洪姓地政士代辦抵押權登記，洪則指派盧姓員工陪同黃女、假冒黃父的遊民一起到八德地政事務所，但雙方都疏於核實黃父真實身分，就直接辦理登記，直到同年9月被通知未取得抵押權才發現，她認為洪、盧及地政事務所均有疏失，各求償200萬元損失。

法院認為，八德戶政事務所承辦員在辦理抵押權設定登記時，未依法對於登記義務人所提出的身分證正本詳加審查，以至於沒發現黃父遭他人假扮，顯然也有過失，得付一半責任，判賠100萬元。

另洪女在委由盧男前往送件申請登記，其委任關係欄上也有記載，「經核對身分無誤，如有虛偽不實，本代理人願負法律責任」，洪、盧均蓋章確認。