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葉毓蘭批擴大自行到案歪風 移民署澄清

2019-02-24 12:20中央社 台北24日電

警大前教授葉毓蘭。圖／聯合報系資料照
警大前教授葉毓蘭。圖／聯合報系資料照
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亞洲警察學會秘書長葉毓蘭認為推動擴大自行到案專案卻幾乎無懲罰，恐助長移工逃跑歪風；移民署今天表示，自行到案者需繳交罰鍰和管制來台，未來還將修法加重處罰。

同時，專案結束後，不論是自行到案或查獲到案的逾期對象，都會加重處罰。

葉毓蘭今天投書聯合報「賺飽自首就沒事？移工誰不逃」，內容指出移民署正推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，認為政府對失聯移工幾乎沒有任何處罰，鼓勵他們主動出來，以減少逐年增加的行蹤不明外勞人數。

她認為，仲介黑工者運用各種網路社群建立媒合平台，號召同鄉逃離雇主以賺取更多工資，反正賺飽後去自首也不會留下紀錄，何苦繼續笨笨的守著老邁雇主，又有誰管合法仲介要受到處罰。

移民署今天發布新聞稿表示，擴大自行到案專案實施期間自今年1月1日起至6月30日止，為採取「寬嚴並濟」策略的一次性專案，且專案結束後將修法提高逾期罰鍰、延長管制期間等規定。

專案僅為期6個月，移民署說，自行到案的逾期對象除繳交罰鍰新台幣2000元以外，也會被管制一段期間不得使用免簽證或申請簽證來台。

同時，專案結束後，不論是自行到案或查獲到案的逾期對象，都會加重處罰。

移民署說，經參考日本、韓國、新加坡等鄰近先進國家的作法，將研擬提高逾期罰鍰、延長管制期間、增訂容留、藏匿、隱匿單純逾期外來人口罰則等相關修正條文草案，且將儘速推動完成法制作業。

對於葉毓蘭所稱「賺飽了之後，去自首，交個兩千元，也不會留下紀錄」或「賺飽自首就沒事，移工誰不逃」等情事，移民署說，應是其對專案措施有所誤解。

移民署移工自首
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