台74線自撞翻車測有酒精濃度 他扯：剛有吃饅頭

2019-02-24 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓男子今天清晨開車在台74線自撞翻車，陳被測出很輕微的酒精濃度，陳的辯詞是因為吃饅頭。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 台74線快速道路今天清晨5時許，傳出一起轎車自撞的車禍，警消到場時，陳身上沒有受傷，但他的轎車已四輪朝天，經警方酒測，陳的酒測值為每公升0.07毫克，警方將陳帶回派出所檢測後，確認陳意識清楚，沒有不能安全駕駛的情事，陳辯稱「可能是吃饅頭，才會有酒精濃度」，一番辯詞也讓警方錯愕，因陳自撞快速道路護欄，全案依A3（僅車損）交通事故處理，並通報公路總局進行後續求償事宜

台中市豐原警分局潭子交通小隊調查，陳姓男子（60歲）今天清晨5時許開車行經台74現西向東18.5公里處（潭子區），疑因為閃避前車而不慎自撞路旁水泥護欄，導致整輛轎車翻車，幸好陳沒有受傷，警方獲報到場後，依規定實施酒測，陳的酒測值0.07mg/L，陳辯稱有酒精濃度可能是開車前有吃了一個饅頭，但吃饅頭與酒精濃度有何關係，警方聽得一頭霧水。

警方依規定帶返所製作觀察紀錄表，要陳走直線、畫圓等程序，並製作觀察紀錄表，全程錄影，陳受測時意識清楚，沒有語無倫次，也沒有不能安全駕駛的情事，因此當場勸導陳後，請他返家休息，全案依A3交通事故流程處理，並通報公路總局，進行後續求償事宜。

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