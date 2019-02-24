消防員貪污2.8萬 拿去付前妻贍養費小孩學費

2019-02-24 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市消防局。圖／報系資料照 分享 facebook 桃園市消防局楊姓前分隊長為付前妻贍養費、小孩學費，在2012年至2015年辦理國小防溺活動時，和2名李姓業者用不實發票加倍核銷詐得2萬8000元；法院認為楊敗壞官箴，但考量犯罪所得2萬8000元均繳回，也坦承犯行，依貪污、偽造文書各判楊1年10月、3個月，均緩刑5年。

廉檢調查，楊（52歲）擔任分隊長期間綜館所有採購事項，認識音響、燈光企業社的李姓業者（59歲）及設計公司李姓（47歲）負責人；而楊2016年4月辦理國小防溺工作、2015年於區公所辦理防範一氧化碳宣導時，各向李承租1套音響、1套音響及帳篷，只能核銷8000元、1萬2000元。

楊和李勾串，由李開不實發票向學校、公所核銷後，楊向消防局申請經費，撥款下來再佯稱有代墊款項向消防局領零用金，實際卻把詐得2萬8000元拿去付贍養費、小孩學費；廉檢也查出，楊和設計公司李姓負責人說好，用開不實發票手法浮報經費，並補足他先前積欠的尾款。

檢方訊時，楊坦承重複核銷詐領款項，也和李共謀虛列、虛增發票項目金額，檢方去年11月依貪污治罪、偽造文書等罪嫌起訴楊等3人，事後楊也繳回不法所得，並於去年6月申請退休獲准。

法院認為，楊和2名業者共同利用職務詐欺，敗壞官箴、共同損及國家公務員廉潔端正形象，但楊犯罪所得僅2萬8000元堪認輕微，事後也全數繳回，犯後態度良好，具有悔意，院方依貪污、偽造文書各判他1年10個月、3個月，均緩刑5年，得向公益團體提供100小時勞務服務。

另設計公司李姓負責人被依商業會計法判刑3個月，緩刑2年，而燈光企業社李姓負責人因屬累犯，被依利用職務詐取財物罪，判刑6個月。