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女工控老闆性侵十餘次 一張紙戳破假故事

2019-02-24 09:15聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市有女臨時工指控老闆涉嫌性侵她10多次，但檢方調查後發現溫女指控破綻百出，林...
台中市有女臨時工指控老闆涉嫌性侵她10多次，但檢方調查後發現溫女指控破綻百出，林也提出誣告告訴，台中地院判女工要關3個月。示意圖／ingimage
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台中市溫姓女子是林姓業者經營人力公司的派遣工，她與男友一起住在林住處的2樓房間，溫女指控林涉嫌在她前年任職期間性侵她超過10餘次，且在第一次及最後一次的性侵過程，向警方指證歷歷，警方詢問後，依妨害性自主罪嫌移函送檢方偵辦，但檢方透過派工單，發現溫女所指控的日期，明明就有被派工到一家清潔公司上班，且有該清潔公司的派工單為證，因此不起訴林，林提出誣告告訴，台中地院一審認定溫女犯行明確，判3月徒刑，不得易科。

判決書指出，溫姓女子前年3月至4月間在林姓男子經營的人力工程行擔任臨時工，與男友一起住在林的公司內，未料溫女疑與林有細故，明知林沒有對她做出性侵的犯行，但她卻主動向台中市警局婦幼隊報案，指控林涉嫌在前年3月29日至4月12日間，對她性侵達10多次，並對第一次及最後一次性侵過程的時間、地點、過程敘述的最為清楚。

全案依妨害性自主罪嫌函送台中地檢署後，檢方發現，林被溫女指控犯案的日期的第一天與最後一天，都是由林載溫女前往蔡姓男子經營的清潔公司上班，從上午8時至下午5時，溫女與男友都有出席工作，因此蔡也在派工單上駐記，並發給溫女及其男友工資，工資由溫女男友簽收。

溫女事後辯稱日期可能記錯，但仍指控林每兩天就性侵她一次，檢方認定溫女指控有瑕疵，且沒有其他證據證明林涉案，檢方在前年偵結，做出不起訴處分。林收到不起訴處分書後，向台中地檢署狀告溫女誣告。

一審合議庭審理後認為，溫女只是不滿林姓業者，竟虛捏事實對林提出性侵害的告訴，使林無端遭受刑事偵查，浪費司法資源，造成偵查機關不當發動犯罪偵查作為，使國家刑罰權行使陷於發生錯誤的危險，事後還否認犯行，毫無悔意，依誣告罪判處3月徒刑，不得易科，全案可上訴。

性侵妨害性自主台中市
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