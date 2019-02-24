負心漢愛上小三棄癌妻 訴請離婚法官不准

2019-02-24 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市男子阿明（化名）與妻子阿芳結婚後4年，阿芳罹患癌症，阿明要求她在家休息；阿芳卻發現阿明有小三，但她沒有放棄婚姻，阿明向法院訴請離婚敗訴，法官以阿明外遇影響夫妻感情信賴基礎，責任較大，不同意離婚，可上訴，圖為台南高分院外觀。圖/本報資料照片 分享 facebook 台南市男子阿明（化名）與妻子阿芳結婚後4年，阿芳罹患癌症，治療後身體虛弱，她仍幫先生經營手機業務，阿明以體恤她生病為藉口，主動要求她在家休息；阿芳卻發現阿明有小三，但她沒有放棄婚姻，兩人曾到醫院諮商，阿明去一次就不再參加後分居，向法院訴請離婚敗訴，阿明上訴台南高分院，法官以阿明外遇影響夫妻感情信賴基礎，責任較大，不同意離婚，可上訴。

阿芳主張，她罹患子宮頸癌將子宮摘除，因手術後併發膀胱神經病變，無尿意感無法返回職場工作。2016年阿明創業經營手機業務，她拖著病軀協助跑業務，阿明以體恤她身體狀況為藉口，主動要求她在家休息，不必再隨同跑業務。

不料，阿明是別有用心，原來早已有外遇。阿芳說，2012年4月阿明外遇對象配偶至公司要找阿明興師問罪，她才知先生有婚外情，讓她痛心，仍未放棄婚姻，曾與先生到奇美醫院台南分院進行婚姻諮商以彌補婚姻，先生僅同至一次，就拒絕再繼續。

阿明說，他與阿芳2001年結婚，4年後阿芳罹患癌症，手術後原任職公司不讓她復職，他初期把阿芳帶在身邊外出跑業務，2009年間成立一間小辦公室，阿芳常藉故在任用助理小姐與他發生爭執，造成他在工作及助理人事管理，心力交瘁。

阿明指出，2014年後他業務由盈轉虧，經濟狀況變差，不得已與妻子商量，希望她能找份代工補貼自己生活費，但妻子以其身體狀況不佳為由不願分擔，同年搬至辦公室樓上居住，兩人已分居4年，婚姻關係名存實亡，才訴請離婚。