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墾丁逮3人違法潛水打魚 7尾魚獲最低合計罰9萬

2019-02-23 21:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春海巡隊今天下午4時接獲報案，指墾丁潭仔港外1艘膠筏上的船員，疑持魚槍下海潛水打魚，海巡隊派出巡防艇前往查察，在膠筏上發現鸚哥等各類漁獲3台斤（約7尾）及潛水裝備，因魚身皆有穿刺孔，違反漁業法「沿岸12浬內不得以魚槍採捕海產物」規定，將3名船員依違反漁業法函送屏東縣政府裁罰，依法每位行為人可開罰3萬至15萬元，較國家公園法3000元高出10倍。

屏東恆春海巡隊在膠筏上查獲漁獲3台斤（約7尾）及潛水裝備，因魚身皆有穿刺孔，將3...
屏東恆春海巡隊在膠筏上查獲漁獲3台斤（約7尾）及潛水裝備，因魚身皆有穿刺孔，將3人依違反漁業法函送縣府裁罰。記者潘欣中／翻攝
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海巡屏東縣政府國家公園
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