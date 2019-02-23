天生缺陷遭父母嫌棄虐待 受傷未就醫再添終身殘疾

2019-02-23 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名徐姓女童因先天智能不足被父母嫌棄，出生後未受妥善照顧，不但骨折受傷沒被送醫治療，造成終身長短腳、步伐不穩結果，還被母親用衣服綑綁雙手、全身赤裸罰站，直到4歲被人發現不幸遭遇才獲妥善安置；新北地檢署調查後，認為女童父母分別涉犯傷害、強制和妨害幼童發育等罪，全案今天偵結起訴。

據了解，女童因為沒被妥善照顧，有營養不良情形，身形明顯比同年齡孩子瘦小。2年前，她才4歲，卻被父親以不詳方式毆打虐待，內臟破裂送醫，幸醫師檢查發現傷勢非疾病造成，通報疑似兒虐案件，才使全案曝光。

檢方調查，女童除了內臟破裂之外，雙腳還有舊傷。其雙腿因不詳外力骨折，骨頭錯位未即時治療矯正，導致自行癒合後有彎曲變形情況。此外，女童的母親也曾綑綁剛洗好澡、全身赤裸的女童雙手，且將其栓在衣櫃旁，命其雙手舉高罰站，隨後就和父親外出購物，直到女童7歲姊姊向路人求助才獲救。

偵訊時，徐父坦承女童臟器破裂是他造成，但否認施暴，辯稱是不慎滑倒、跌坐在女童肚子導致，對於其雙腿舊傷則辯稱不知是何原因造成。徐母雖坦承有罰站和發現女童膝蓋腫脹、走路不穩情形，但辯稱因為沒注意到是骨折，所以疏忽未送醫治療。