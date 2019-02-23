法拍船破底險沈船 傍晚吊上岸

2019-02-23 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



1艘泊靠高雄前鎮漁港多月的「永慶發688號」漁船，今天因船底破洞進水，逐漸下沈，停靠旁邊的漁船船長發現船身傾斜，趕緊求救，高雄市政府海洋局等單位立即動員救船，約6小時後，有3分之1船身沈入水下，到傍晚6點才將漁船吊上岸待修，沒造成傷亡，也因幸及時鋪攔油索，未釀成油汙擴散。

據高雄港務警察隊瞭解，永慶發688號編號「CT6-0954」是500噸級以下的鮪延繩釣漁船，根據漁業署資料，2016年曾未保持船舶標識清晰，船公司曾遭罰款50萬元，曾姓船長也被裁罰10萬元，後來金艘船因債務關係，經債權人台中商銀提交法拍，已多年沒出海，數月前才泊靠高雄漁會漁市場旁的碼頭待拍。

今天上午10點多，泊靠永慶發688號旁的福甡11號漁船船長，發現永慶發688號船身已經傾斜，可能船底進水，有沈船之虞，才趕緊通報海洋局等單位搶救。

據警、消表示，海洋局先協調福甡11號協助以繩索固定永慶發688號，但可能船底板破洞，不斷進水，永慶發船尾仍繼續緩慢下沈，到下午4點多，船身向左傾斜，有3分之1船身沈下水面，海洋局委請海事公司加置纜繩固定，並派吊船扶正永慶發688號，直到今天傍晚6點多，將這艘法拍船吊上岸待修。