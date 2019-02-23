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月入60萬？假牙醫真換牙被查獲 道出辛酸事

2019-02-23 18:38聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

68歲嚴姓男子僅有國中學歷，沒有牙醫師執照及齒模師證照，但長期在苗栗縣頭份市充當牙醫師，替人拔牙、製作假牙，甚至治療齒疾，因收費低廉，不少老一輩上門，警方及衛生局接獲檢舉，昨天查獲他的密醫行為，辦案人員從帳冊發現他月入竟可高達60萬元，但幾年前家人被詐騙上千萬元，多年積攢幾乎散盡。

嚴姓男子18歲學會製作假牙，回鄉在頭份「執業」已長達50年，被查獲涉嫌違反醫師法、藥事法及詐欺罪嫌，警方將函送檢方偵辦。

警方調查，縣警局刑警大隊與苗栗縣衛生局日前接獲檢舉，頭份市中正一路有假牙醫替人治療齒疾、裝假牙，警方會同衛生局人員一連兩天前往守候調查，但「診所」鐵門深鎖，門口招牌也無牙科字樣。

昨天上午終於有人開門，辦案人員持搜索票進入調查，發現嚴姓密醫的診療間十分簡陋且燈光昏黃，止痛、消炎、麻醉等藥品及器具擺放凌亂，牙醫器械也僅用消毒藥水浸泡後再用紫外燈照射，並沒有合格的高壓滅菌設備，診間內有上百人的診療及收費紀錄。

辦案人員從帳冊發現他的生意不差，甚至一個月營業收入可高達60萬元；警方發現，嚴姓密醫國中畢業就北上跟齒模師學假牙製作技術，18歲就回鄉在地方「執業」，因收費便宜，裝假牙也僅牙科一半費用，不少老一輩民眾上門求診，這次會被檢舉，是因年輕人陪老人家前往求診，感覺環境奇怪而舉發。

嚴姓男子向辦案人員透露，病患都稱他「師父」，但他名片印有「醫師」頭銜，想提高身分，他長期在地方從事牙科密醫行為，原本早可退休，但60歲時家人遭詐騙損失逾千萬元，向地下錢莊借貸，後來連房子也變賣償債，為此持續從事牙科密醫迄今。

苗栗縣衛生局表示，嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒設備，對Ｂ肝、Ｃ肝等多種病毒無法徹底殺菌，容易在醫療過程中經由血液、傷口導致感染，治療過程也可能引發出血不止或其他併發症，呼籲民眾一定要找合格醫師且有健保的診所治療牙疾，以免危害健康。

苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療...
苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療牙疾、換裝假牙，齒模、藥品等堆置凌亂。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療...
苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療牙疾、換裝假牙，診間燈光昏黃 。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療...
苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療牙疾、換裝假牙，齒模、藥品、器材等堆置凌亂。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣警局、衛生局在頭份查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療牙疾...
苗栗縣警局、衛生局在頭份查獲68歲嚴姓男子涉嫌從事牙科密醫，違法為上百人治療牙疾、換裝假牙，現場齒模、藥品、器材等堆置凌亂。圖／記者胡蓬生翻攝
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醫師牙醫苗栗縣
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