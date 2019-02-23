求歡遭拒疑另結新歡 廟祝勒斃女友判刑14年

2019-02-23 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市王姓男子擔任永安區一間私人廟宇的廟祝，去年6月深夜，王帶莫姓女友下班回到廟宇休息室過夜，王向莫女求歡遭拒，質疑莫女為錢與他交往，兩人發生口角爭執，王竟拿起延長線纏繞莫女頸部，勒死莫女。王犯殺人罪，一審橋頭地院判處有期徒刑14年，全案可上訴。

判決指出，王姓男子（63歲）2017年3月在養生館認識美容師莫姓女子（51歲），兩人開始交往。王在同年12月在私人廟宇擔任廟祝，莫女也經常陪同王在廟宇休息室過夜。

判決指出，2018年6月30日深夜，王帶莫女下班後回到廟宇休息室，隔天凌晨1點多，王向莫女求歡遭拒，還質疑莫女是為錢才與他交往，雙方發生口角爭執、互毆。王竟將莫女用延長線纏繞勒死。

王行兇後，將休息室上鎖騎機車逃離，事後因為廟方總幹事發現廟門沒有按時開啟，聯繫王都聯絡不上，到廟宇休息察看後，察覺異狀，報警處理，全案曝光。

橋頭地院審理時，王姓男子辯護律師說，王不是預謀殺人，與被害人沒有深仇大恨，原認為被害人可以做其老伴交往，花光積蓄後，發覺被害人另有男性友人，發生口角爭執，遭被害人抓捏下體而動手反擊，又因被害人以延長線束王的頸部，王才以延長線勒著被害人頸部，造成死亡憾事。