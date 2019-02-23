賣過期牛肉賠雙倍 廠商獲緩起訴但得再繳300萬

2019-02-23 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



冷凍食品公司「統賀」上個月爆出過期肉品，張姓負責人與旗下業務、倉管共7人被法辦，由於偵訊時都坦承犯行，與廠商達成和解，並表示願意以2倍價格賠償消費者，今獲新北地檢署緩起訴處分。

處分指出，46歲的張姓負責人見公司牛腱、牛小排等肉品銷量不佳，且2016年12月31日就過期，為了減少損失，遂指示旗下員工幫忙改標，把有效期限改成2018年4月18日，另有一批2017年7月4日過期的羊小排，有效期限也被改成2017年11月19日販售，最後被新北地檢署和新北市衛生局查獲。

新北檢調查，統賀販售的過期牛肉包括帶骨牛小排、和牛背肩和前腿，總重約1019公斤，銷售總額約42萬元；事發後，張姓負責人坦承犯行，並積極與下游廠商店家聯絡，表示願意以2倍價格賠償消費者，達成和解。

檢方認為，張男等人共同犯詐欺和虛偽標記罪，屬1年以上、7年以下有期徒刑的罪，且三人以上犯案應加重其刑，但審酌7人均無前科，犯後坦承，與被害店家達成和解，除有相關賠償說明書、公告和聲明，賠償金額也超過問題牛肉的銷售總額，因此予以緩起訴處分。

新北檢命張男緩起訴期間須支付國庫60萬元，旗下員工也得支付3萬元到5萬元不等金額，但高檢認為緩起訴處分金金額太低，發回後，新北檢再審酌涉案人薪資所得等條件，將張男的緩起訴處分金提高到300萬元，員工也跟著提高到5萬到15萬元不等金額。