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順藥入主生控公司挨告 發三點聲明駁斥不法

2019-02-23 15:25聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

上櫃公司順藥公司（6535）上月決議，將分階段參與生控基因疫苗私募，取得流通在外股數1,447萬股，挨告證券交易法。對此，順藥發出三點聲明，強調經多次商業談判由各方獨立判斷及同意後取得協商成果，絕無不法情事。

順藥公司遭被小股東懷疑認購生技公司私募案過程中恐有不法情事，涉坑殺小股東、掏空公司。有小股東委由杰論法律事務所，昨赴台北地檢署按鈴告發順藥董事林榮錦等4人，涉違反證券交易法非常規交易、特殊背信罪。

順藥公司昨發出聲明：

第一，如本公司於2019年2月22日所述，本公司參與生控基因疫苗(股)公司之私募案與購買老股交易一案，投資案之內容、價格決定與程序，均按「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司「取得或處分資產處理程序」之規範進行，並經多次商業談判由各方獨立判斷及同意後取得之協商成果，絕無不法情事。

第二，順藥投資生控基因，原先是基於生控基因在研中產品，具有持續開發潛力；然而，新藥產品研發風險高，且需持續投入成本，順藥與生控合作研發後，將面臨後續之風險，並持續投入資金。此一投資案在順藥內部也經多次協商討論，唯順藥團隊認為，該公司累積之研發能力與經驗，可協助生控克服相關問題，故決定進行此一投資案。

第三，根據順藥原先的理解，此一私募交易之相關條件，已取得生控臨時股東會同意，順藥董事會也基於此一基礎上與生控協商。然而，對於部分生控股東提出訴訟一事，顯示生控股東對此交易仍有不同之意見，順藥經過評估，決定將此交易，再提交董事會討論其續行方案。

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