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自首認罪A不多 外交部科員54條貪汙罪判緩刑

2019-02-23 15:24聯合報 記者王聖藜╱即時報導

外交部條約法律司法律及司法互助科曾姓科員，因積欠家人債務，利用職務上辦理僑民申請喪失國籍代轉內政部的機會，54次侵占公款，被控貪汙18萬餘元，東窗事發，他向廉政署自首，返還不法所得，雖被台北地檢署起訴，台北地院今天依54條侵占公有財物罪判他緩刑。

依判決主文，法官判曾犯下54條貪汙罪，每罪各判處有期徒刑1年8月，各褫奪公權2年，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，接受法治教育課程3場次，褫奪公權2年，本案還可上訴。

量刑指出，曾每次犯罪財物均在5萬元以下，且他向廉政署自首，已將不法所得18萬8569元繳給外交部條約法律司，根據貪汙治罪條例犯罪後自首、自動繳回犯罪所得應減刑規定，加上曾任職外交部20多年等情狀， 所以輕判。

我僑民在海外如要辦理喪失中華民國國籍，須前往當地外交部填寫申請單，並以現金繳交一筆約1000元到1200元的規費，再由駐外人員將文書與現金裝入袋中，轉交在台外交部官員，再函轉給內政部，曾姓科員經手業務，被控從中拿走155件規費，因延遲辦理業務，被發覺有弊。

檢廉偵辦認為，曾涉及155次貪汙，偵查起訴，法院審理時，蒞庭的公訴檢察官當庭更正，指曾同一天侵占的規費，以接續犯只論1罪，同意法官只就54條貪汙罪判處曾的罪刑。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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外交部貪汙自首
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