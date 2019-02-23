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香港關完台灣關 謊稱Fed員工、中國政委訛詐判1年2月

2019-02-23 15:22聯合報 記者王宏舜╱即時報導

吳姓男子謊稱當過美國聯邦儲備局(Fed)員工、持有中國政協委員證和香港居民證，向黃姓投資人佯稱有管道可委託歐盟經濟發展委員會（E.E.D.C.） 從事金融操作，但須先取得新加坡花旗銀行開立100億美金的資金證明，他尚差台幣350萬元開狀費。吳慫恿黃若願提供協助，2個月內將回饋3500萬美金；黃信以為真匯錢，卻是一場空。高等法院依行使偽造準私文書罪判吳1年2月徒刑，沒收未扣案的340萬元。

吳姓男子2011年11月19日出境，在香港另犯行使偽造文書案件，遭香港區域法院判監禁4年5月，又因案加刑，服刑至去年5月26日才期滿，2天後回到台灣。高等法院認為本案審理雖然已經超過8年，但訴訟延滯原因是吳自已造成，無法適用速審法減刑。

黃姓被害人是透過湯姓友人介紹，結識吳姓男子，兩人2008年11月在台北市一家速食店見面，吳得知黃手邊有多餘資金可投資，便謊稱自己正想委託歐盟經發會操作，勸誘黃出錢。黃匯出350萬後，吳設法弄到一張仿製的新加坡花旗銀行出具、載有「Name: Wu Ping-Yang、Type:USD Saving、Amount:USD$10,000,000,000.00」的美金100億資金證明讓黃過目，黃以為他真的拿到資金證明得以操作資金。

但吳未依規定支付回饋金，黃多次催討，他以還沒籌到開狀手續費等理由搪塞，黃恍悟上當，氣得向中正一分局報案。

吳否認詐欺，聲稱拿到350萬後，曾將其中的240萬元透過湛姓友人轉交國外資金方開立資金證明，且資金證明確實是由新加坡花旗銀行出具。

高院委請駐英國代表處查明「歐盟經發會」資料，代表處函覆該組織在英國無任何登記資料，官方網站上也沒提供任何聯絡資訊，而網站上所簡介的業務範圍也無金融操作。而台灣花旗銀行也回覆資金證明並非新加坡花旗銀行核發，是偽造的。

高院在準備程序期間，吳和黃達成和解，承諾分期付款賠償全數，但只在一開始時償還10萬，接著就沒依和解內容給付。高院考量他走歪路賺錢，至今又只賠10萬元，判他1年2月徒刑，沒收或追徵剩餘的340萬。

吳姓男子謊稱當過美國聯邦儲備局（Fed）員工、持有中國政協委員證和香港居民證，向...
吳姓男子謊稱當過美國聯邦儲備局（Fed）員工、持有中國政協委員證和香港居民證，向黃姓投資人訛詐350萬元，高等法院依行使偽造準私文書罪判吳1年2月徒刑，沒收未扣案的340萬元。記者王宏舜／攝影
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