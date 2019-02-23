影╱綁架建商逼簽一億本票 3人投案被羈押

2019-02-23 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市廖姓建商今年1月3日遭人綁架，逼簽ㄧ億本票後才獲釋，涉案的陳男（32歲）等3人昨天在律師陪同下到案說明，陳等人表示「他們是幫朋友處理債務糾紛，覺得做錯了才投案」，但是不願供出教唆者以及另兩名涉案的男子，警方依妨害自由和恐嚇取財等罪嫌送辦，士林地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准。

陳等3人都有天道盟背景，他們供稱，他們受託一個朋友處理債務糾紛，當時得知他會在承德路7段附近公園運動，便開車去將他攔截，5人衝上前將他硬抬上車，並立即矇上雙眼，將他載到新北市淡水山區，但沒有傷害他，廖男簽下本票後，便將他載到八里區「丟包」

據了解，廖姓建商是大同區知名建商，在民權西路的精華地帶有多起建案，警方懷疑對方是覬覦廖的財力，才會作案，目前依妨害自由等罪嫌擴大偵辦中。

廖被拘禁約十幾個小時後，才被釋放，廖事後報案，警方報請檢察官指揮，組成專案小組偵辦，陳姓男子等人見紙包不住火，便在律師陪同下到案說明，警方比對監視器畫面等相關跡證，確認是他們涉案。

警方調查，廖身上並無受傷，也不認識相關人等，僅懷疑是否與人有債務糾紛，但對方作案很謹慎，連簽本票時還是仍被矇住雙眼，只有在簽名時才漏出細縫讓廖查看，起初對方要價5億元，後來雙方協商到1億才平安獲釋。