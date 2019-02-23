親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
累犯加重刑違憲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

談韓國瑜爆紅原因 高嘉瑜一番話笑翻全場

中油95無鉛汽油出包事件理賠 已逾9億元

影╱綁架建商逼簽一億本票 3人投案被羈押

2019-02-23 12:32聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市廖姓建商今年1月3日遭人綁架，逼簽ㄧ億本票後才獲釋，涉案的陳男（32歲）等3人昨天在律師陪同下到案說明，陳等人表示「他們是幫朋友處理債務糾紛，覺得做錯了才投案」，但是不願供出教唆者以及另兩名涉案的男子，警方依妨害自由和恐嚇取財等罪嫌送辦，士林地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准。

陳等3人都有天道盟背景，他們供稱，他們受託一個朋友處理債務糾紛，當時得知他會在承德路7段附近公園運動，便開車去將他攔截，5人衝上前將他硬抬上車，並立即矇上雙眼，將他載到新北市淡水山區，但沒有傷害他，廖男簽下本票後，便將他載到八里區「丟包」

據了解，廖姓建商是大同區知名建商，在民權西路的精華地帶有多起建案，警方懷疑對方是覬覦廖的財力，才會作案，目前依妨害自由等罪嫌擴大偵辦中。

廖被拘禁約十幾個小時後，才被釋放，廖事後報案，警方報請檢察官指揮，組成專案小組偵辦，陳姓男子等人見紙包不住火，便在律師陪同下到案說明，警方比對監視器畫面等相關跡證，確認是他們涉案。

警方調查，廖身上並無受傷，也不認識相關人等，僅懷疑是否與人有債務糾紛，但對方作案很謹慎，連簽本票時還是仍被矇住雙眼，只有在簽名時才漏出細縫讓廖查看，起初對方要價5億元，後來雙方協商到1億才平安獲釋。

警方目前依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌警詢中，還在清查另外兩名涉案男子，且陳等人尚不願供出教唆男子的真實年籍資料，目前尚在偵辦中。

陳男等三人昨天向警方投案。記者李承穎／翻攝
陳男等三人昨天向警方投案。記者李承穎／翻攝
分享

債務恐嚇
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

加水遇警轉頭就走 警方查出是通緝犯

2019-02-23 12:27

年近七旬假牙醫 治療上百人被查獲

2019-02-23 12:12

高公局要求改三段式費率系統 得賠遠通電收1億多元

2019-02-23 11:50

狼師佯稱懂「穴位」幫按摩 對女學生伸狼爪

2019-02-23 11:30

身障朋友停殘障車位被罰 法官判撤銷

2019-02-23 11:47

發財車電瓶太好拆 小偷不到1分鐘就得手

2019-02-23 11:22

清晨驚聞巨響 高雄女子墜樓死亡

2019-02-23 10:17

高捷接獲恐嚇電話 男揚言帶刀械到捷運站

2019-02-23 06:57

敬鵬大火／檢方：遍地障礙竄黑煙 斷了消防員逃生路

2019-02-23 00:33

敬鵬大火／奪8條命 董座等6人被訴 現場指揮官無過失

2019-02-23 00:29

男子酒後拿菜刀隨機砍人 法官判刑4年半還要再監護4年

2019-02-22 21:27

60K工作到手 工程師報到慢半拍變失業

2019-02-22 19:42

被起訴貪汙的土庫國中校長 滿腹委屈喊冤

2019-02-22 19:41

公車撞死女文大生路口 交通局會勘將改號誌運作

2019-02-22 17:08

影／男子頭戴全黑鐵面罩持盾牌開山刀尋仇 判刑5年半

2019-02-22 16:55

酒測超標竟判無罪 法界人士：這是少數人見解

2019-02-22 15:58

扯！偽造文書遭檢起訴 市刑大竟稱打擊士氣？

2019-02-22 15:05

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

「不知酒氣未退」酒駕判無罪 檢不服上訴

2019-02-22 14:27

馬英九洩密案 今更一審開庭

2019-02-22 14:23

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴

2019-02-22 14:16

深夜一聲巨響嚇醒住戶 又是酒駕！

2019-02-22 13:59

子未成年擔心大陸妻再嫁 將土地借名登記在姊名下

2019-02-22 13:47

男大生兩度對女同學襲胸 辯稱碰到手臂不是胸部

2019-02-22 13:45

桃園敬鵬大火案起訴6人 救災指揮人員查無過失

2019-02-22 13:27

桃園阿嬤疑掌摑孫女 還嗆警「缺業績喔、無聊」

2019-02-22 13:07

不滿遭指控關說案件 退休檢察長向媒體求償100萬元

2019-02-22 12:49

驚！19歲越南女逾期滯留 疑用跳水表明留台心志

2019-02-22 12:32

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

土庫國中前校長辦校外教學 疑涉貪汙今被起訴

2019-02-22 11:31

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

衰！賓士車駕駛碾斃路倒男 吃上過失致死罪

2019-02-22 11:05

敬鵬大火消防員為何無法及時撤出火場？檢方這樣說

2019-02-22 11:04

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28
看更多

熱門文章

台南隨機殺人案！ 婦人無故遭陌生女刺殺腸子外露

2019-02-22 21:08

台中女子量販店上要跳樓 救下後只是一直哭

2019-02-22 17:54

5車連環撞 中山高五股泰山段南下全線封閉

2019-02-22 20:24

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37

兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54

壓力太大？蘆洲虐童母親傳服藥輕生 救護人員馳援

2019-02-22 17:02

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

角頭「要命小方」小弟出殯 近百輛名車送行

2019-02-22 18:35

累犯加重其刑違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28

台南婦人遭刺案情逆轉 警方朝預謀犯案偵辦

2019-02-23 08:56

接地氣 大法官用「寶可夢」寫釋憲意見書

2019-02-22 21:52

父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57

又傳虐童！嬰兒腿部潰爛滲血 保母辯冰敷太久

2019-02-22 22:33

60K工作到手 工程師報到慢半拍變失業

2019-02-22 19:42

好友請他照顧小女友 他竟帶回家性侵

2019-02-22 22:35

桃園凱薪老董施永春創業有成 回埔鹽捐救護車給家鄉

2019-02-22 23:05

北市仁愛名醫駕賓士車 碾斃路倒洗腎男

2019-02-22 16:37

【即時短評】大法官重人權 誰為司法輕判開藥方？

2019-02-22 23:32

台南婦人無故遭刺傷 警方公布凶嫌照片

2019-02-22 22:31

影／這款老母！虐兒自拍 傳給外遇老公看

2019-02-22 15:33

帶小三「遠征」洗溫泉 被逮只穿四角內褲

2019-02-22 19:59

台南婦人遭狠刺案 女凶嫌拘提到案追查動機

2019-02-23 10:55

他與朋友同名同姓又同日生！ 網友起鬨：在一起

2019-02-22 20:57

聲東擊西策略奏效！穩鵬號2傷患救出 船上僅剩凶嫌

2019-02-22 22:12

影／新北金山磺港漁港漁船大火搶救中 火光竄天陷火海

2019-02-23 03:21

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

清晨驚聞巨響 高雄女子墜樓死亡

2019-02-23 10:17

「別讓他變下個台大宅王」 校方出動調查恐怖情人

2019-02-22 15:34

蘆洲虐童母驚傳服藥輕生 無生命危險被警方保護中

2019-02-22 18:00

大法官認累犯加重其刑違憲 綠委：民眾不能接受

2019-02-22 18:35

獨╱中部自行車聖地驚見上吊屍 車友：嚇死了！

2019-02-23 11:15

公德心在哪？裝置藝術當籃框 屁孩灌籃扯壞網友怒

2019-02-22 16:33

買口香糖做愛心 阿伯竟直接抽走百鈔稱：剛好

2019-02-22 18:36

大法官解釋累犯加重本刑違憲 基層員警罵翻

2019-02-22 20:57

18年前車禍糾紛種殺機 見義勇為鄰居難過：沒救回來

2019-02-22 15:31

新聞眼／保障人權？衝擊全民「正義觀」

2019-02-22 23:53

累犯不分情節加重刑度 大法官：違憲

2019-02-22 23:53

大法官針對累犯775號解釋 國民黨憂心影響酒駕修法

2019-02-22 22:02

電機公司老闆夫婦走出喪子傷痛 捐救護車成就大愛

2019-02-22 20:23

學者觀點／對比美國三振法「我國大法官很敢」

2019-02-23 01:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top