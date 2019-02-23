加水遇警轉頭就走 警方查出是通緝犯

2019-02-23 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警保安大隊員警昨天查案時，發現1輛通緝犯的機車，剛從警用小電腦顯示出通緝犯的照片，這名車主王姓男子正巧提著水桶下樓加水，他還打算背出朋友的身分證號碼，卻一時緊張背不來，員警直接叫出他的名字，自電腦示出他的照片，他才表示認命，承認涉案通緝。

王姓男子（蹲者）加水時遇警方查出通緝，表示「認命」。記者林保光／翻攝 分享 facebook 高雄市警保安大隊黎明中隊調查，王姓男子（44歲）涉竊盜案，經屏東地方法院判刑6個月，但未到案服刑，去年11月遭通緝，另在高雄又涉及2件毒品案，今年1月分別由高雄地方法院及高雄地檢署通緝。

昨天傍晚5點多，黎明中隊員警到高雄市大社區三民路查案，正在王姓男子的租屋處前，找尋涉案人的機車，無意間才發現王的機車，從警用小電腦發現王被通緝。

當員警自小電腦裡顯示出王姓男子的照片時，王正好提著水桶下樓要加水，見到員警便打算轉身離去，被員警識出他正是電腦上的通緝犯，叫住他，請他接受盤查。盤查中，王試著背誦朋友的身分證字號，可能一時緊張背不出來，員警才拆穿他，叫出他的真實姓名，他才低首就擒。