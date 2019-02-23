年近七旬假牙醫 治療上百人被查獲

2019-02-23 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌擔任密醫，違法為上百人治療牙疾、假牙，診間昏暗 。圖／記者胡蓬生翻攝 分享 facebook 年近七旬的嚴姓男子沒有牙醫師、齒模師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，就在地方充當牙醫，宣稱可替人拔牙、製造假牙，涉嫌違反醫師法、藥事法、詐欺等罪，苗栗縣警局刑警大隊接獲檢舉，昨天在頭份地區將他查獲並移送法辦。

苗栗縣警局、衛生局在頭份地區查獲68歲嚴姓男子涉嫌擔任密醫，違法為上百人治療牙疾、假牙，警方在現場發現齒模等器具。圖／記者胡蓬生翻攝 分享 facebook 警方調查，縣警局刑事警察大隊與苗栗縣政府衛生局，日前接獲民眾檢舉，有密醫對外宣傳可替人治療齒疾，警方蒐證後，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮偵辦，昨天在頭份查獲嚴姓密醫(68歲)從事齒模製造，但卻對外宣稱是醫師替病人拔牙、製造假牙，已涉嫌違反醫師法、藥事法、詐欺罪嫌。

警方在嚴姓密醫的診療間搜索發現，該處十分簡陋且燈光昏黃，藥品及器具擺放凌亂，且無合格的高壓消毒器，診間還有上百份民眾診療紀錄，記載病症及收費，經深入追查，嚴姓密醫僅國中畢業，不但沒有牙醫師執照，也沒有齒模師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，就充當牙醫。

苗栗縣衛生局表示，嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒器，相關器材僅靠消毒藥水、紫光燈消毒，對B肝、C肝等多種病毒無法徹底殺菌，容易在醫療過程中經由血液及傷口感染，治療牙疾過程可能引發出血不止或其他併發症，呼籲民眾要找具有合格醫師執照且有健保的診所治療，以免危害健康。