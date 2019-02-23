高公局要求改三段式費率系統 得賠遠通電收1億多元

2019-02-23 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



遠通電收公司辦理高速公路電子收費系統（ETC），與高速公路局官司不斷。遠通認為高公局超出原契約約定，把計程收費「一段式費率」改為「三段式費率」系統，導致須額外付給其他公司開發費，請高公局補償未果，提告求償1億2015萬2376元。台北地院認定依契約高公局須補償費用，全數判准，可上訴。

判決指出，遠通與高公局在2007年8月22日簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，由遠通負責ETC建置、營運、維護、操作及行銷服務。

遠通指控，正當由「計次收費」階段進入「計程收費」時，依約採用原規格即可符合計程收費功能，但高公局卻在2012年6月13日召開研商會議，指示配合超出原契約工作範圍，設計開發多元系統項目，要採「優惠里程、標準費率、長途折扣費率」的「三段式費率」系統。

為因應改變，必須額外在2013年1月30日與三家公司簽訂系統開發等契約，共支付共1億2015萬2376元。依與高公局的契約第4.3條，高公局可因公共利益考量，指示遠通變更工作範圍，但應補償因此增加的支出費用。

高公局不願賠償，抗辯三段式費率也屬契的工作範圍，所以沒構成變更。他認為，契約並未約定計程收費的計費方式，更沒約定僅能實施一段式費率，若遠通需修改系統才能滿足三段式費用的要求，是自己思慮不周，應自行負責。

法院查出，依契約內容，雙方簽約當時，國道電子收費系統雖仍處於計次收費階段，但已預計將改行計程收費，且遠通已提出系統轉換計畫；另依契約第四章工作範圍，無法從條文認定遠通所應建置、營運的國道電子收費系統包括三段式費率系統。

法院指出，在一段式收費情境下，因無優惠里程問題，收費可只考慮車的行為，至於是否同一車主並不影響結果，系統不需進行額外判斷，但三段式從「車」的行為轉換成「人」，除「日結歸戶」之外還要考慮每日與監理站交換資料，以確保車主正確性。

法院表示，兩種是截然不同的思維，需要重新定義系統規格與設計，因此認定三段式費率系統屬工作範圍變更，高公局依約必須補償支出費。