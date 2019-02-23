獨╱黃昭堂雕像被潑紅漆 民眾：其人之道還治其人之身
台南市「七股區龍山里海岸遊憩區-黃昭堂紀念公園」去年9月啟用，今天凌晨被反台獨團體闖入，在黃昭堂雕像上潑紅漆，雕像的頭部及底座標語「我這一生除了台獨運動，別無所求，這是我對待生命的方式」都被潑漆，潑漆者向本報爆料，「當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法。」
爆料者指出，本月22日政大校園內，又再度發生惡意損毀蔣公銅像之事件，獨派學生更以不滿轉型正義結果為理由來作為此事件之訴求，其實根本原因就在於他們反中華民國，主張台獨為目地，完全漠視中華文化倫理道德的精神，更在國家社稷製造紛爭以挑撥族群仇恨為手段。
他說，這種一而再再而三重複使用的手段，完全離譜已經到了超越公權力和漠視國家法律的程度，有鑒於台獨青年每逢228前夕，總要找各種理由去對蔣公靈柩或是各地銅像進行潑漆和破壞，再次使得我族群群起憤慨，更因我族群一向深受蔣公恩澤，絕不容許如此事件周而復始的一再發生。
民進黨政府不管，我們子弟應勇敢挺身而出，我身為炎黃子孫中國人的一份子，深感當初先總統 蔣公撤退來臺，臺灣全島軍民精誠團結，上下一心，胼手胝足才有今天的局面，為避免先總統 蔣公一再受到侮辱，今日對黃昭堂紀念館內的銅像潑漆也僅是理尚往來剛好而已。
爆料者說，「今日個人的作為是要為捍衛先總統蔣公之尊嚴並鞏固中華固有倫理道德文化，更要以忠肝義膽之心，飲水思源之義來回報先總統蔣公之恩。」
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