獨╱黃昭堂雕像被潑紅漆 民眾：其人之道還治其人之身

2019-02-23 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台南市「七股區龍山里海岸遊憩區-黃昭堂紀念公園」去年9月啟用，今天凌晨被反台獨團體闖入，在黃昭堂雕像上潑紅漆，雕像的頭部及底座標語「我這一生除了台獨運動，別無所求，這是我對待生命的方式」都被潑漆，潑漆者向本報爆料，「當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法。」

爆料者指出，本月22日政大校園內，又再度發生惡意損毀蔣公銅像之事件，獨派學生更以不滿轉型正義結果為理由來作為此事件之訴求，其實根本原因就在於他們反中華民國，主張台獨為目地，完全漠視中華文化倫理道德的精神，更在國家社稷製造紛爭以挑撥族群仇恨為手段。

他說，這種一而再再而三重複使用的手段，完全離譜已經到了超越公權力和漠視國家法律的程度，有鑒於台獨青年每逢228前夕，總要找各種理由去對蔣公靈柩或是各地銅像進行潑漆和破壞，再次使得我族群群起憤慨，更因我族群一向深受蔣公恩澤，絕不容許如此事件周而復始的一再發生。

民進黨政府不管，我們子弟應勇敢挺身而出，我身為炎黃子孫中國人的一份子，深感當初先總統 蔣公撤退來臺，臺灣全島軍民精誠團結，上下一心，胼手胝足才有今天的局面，為避免先總統 蔣公一再受到侮辱，今日對黃昭堂紀念館內的銅像潑漆也僅是理尚往來剛好而已。