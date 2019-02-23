親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農產國家隊搶單
2020誰來選總統
交通建設卡藍？
六都市長拚市政
蔣介石像被破壞
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

暴龍給予信任勝過老鷹 林書豪有更多開火權

沒找黨媒把關！一篇文惹怒中共 估值數億帳號自我銷毀

獨╱黃昭堂雕像被潑紅漆 民眾：其人之道還治其人之身

2019-02-23 11:46聯合報 記者李承穎╱即時報導

台南市「七股區龍山里海岸遊憩區-黃昭堂紀念公園」去年9月啟用，今天凌晨被反台獨團體闖入，在黃昭堂雕像上潑紅漆，雕像的頭部及底座標語「我這一生除了台獨運動，別無所求，這是我對待生命的方式」都被潑漆，潑漆者向本報爆料，「當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法。」

爆料者指出，本月22日政大校園內，又再度發生惡意損毀蔣公銅像之事件，獨派學生更以不滿轉型正義結果為理由來作為此事件之訴求，其實根本原因就在於他們反中華民國，主張台獨為目地，完全漠視中華文化倫理道德的精神，更在國家社稷製造紛爭以挑撥族群仇恨為手段。

他說，這種一而再再而三重複使用的手段，完全離譜已經到了超越公權力和漠視國家法律的程度，有鑒於台獨青年每逢228前夕，總要找各種理由去對蔣公靈柩或是各地銅像進行潑漆和破壞，再次使得我族群群起憤慨，更因我族群一向深受蔣公恩澤，絕不容許如此事件周而復始的一再發生。

民進黨政府不管，我們子弟應勇敢挺身而出，我身為炎黃子孫中國人的一份子，深感當初先總統 蔣公撤退來臺，臺灣全島軍民精誠團結，上下一心，胼手胝足才有今天的局面，為避免先總統 蔣公一再受到侮辱，今日對黃昭堂紀念館內的銅像潑漆也僅是理尚往來剛好而已。

爆料者說，「今日個人的作為是要為捍衛先總統蔣公之尊嚴並鞏固中華固有倫理道德文化，更要以忠肝義膽之心，飲水思源之義來回報先總統蔣公之恩。」

黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
分享
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
分享
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
分享
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
分享
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
黃昭堂雕像今天凌晨被潑上紅漆。照片／讀者提供
分享

台獨潑漆
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

閉館也難和平！每年快到這天...斬首斷腳凶案不斷

2019-02-23 08:00

台大生斷蔣銅像 政大提告 促轉會這樣說…

2019-02-22 23:43

政大蔣銅像被鋸 促轉會：鼓勵校園內威權象徵反思

2019-02-22 16:43

鋸蔣銅像挨告 許哲榕：遺憾政大選擇修復威權象徵

2019-02-22 15:56

影／鋸蔣銅像行動者現身 表達反威權象徵訴求

2019-02-22 15:31

面對政大提告 鋸蔣馬腳行動者：尊重司法程序

2019-02-22 14:58

政大蔣中正銅像 半夜遭鋸斷馬腳

2019-02-22 14:13

為何鋸馬腳不鋸蔣介石的頭？行動者：從基礎解構威權

2019-02-22 14:10

蔣中正騎馬銅像遭鋸馬腳 政大將向涉案者求償修復費

2019-02-22 13:50

政大蔣中正銅像遭砍馬腳 促轉會：可理解但深感遺憾

2019-02-22 13:26

影／蔣介石騎馬銅像遭砍斷腳 政大：譴責暴力 會提告

2019-02-22 12:27

每逢二二八就遇難 政大蔣公銅像遭破壞事件簿

2019-02-22 12:20

政大蔣介石銅像遭砍斷馬腿 警方到場蒐證

2019-02-22 11:01

蔣公騎馬銅像遭人斷腳 政大譴責並提告

2019-02-22 10:41
看更多

熱門文章

遭段宜康痛罵 謝龍介重砲回應：戶籍遷來麻豆我等你

2019-02-22 16:28

谷哥3D地圖阻礙國軍戰力防護 國防部8天讓它破功

2019-02-23 04:57

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 12:18

選舉訴訟再出招 丁守中要查1563投開票所主任LINE對話

2019-02-22 20:12

鋸蔣銅像挨告 許哲榕：遺憾政大選擇修復威權象徵

2019-02-22 15:56

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

2019-02-22 13:22

若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26

韓國瑜接受國際媒體訪問 碰到這題還是閃

2019-02-22 22:45

被酸土包子乾脆辦包子賽 韓國瑜：我土包子頭去頒獎

2019-02-22 15:28

段宜康砲打謝龍介 羅智強：「宜康不出，誰與爭豬？」

2019-02-22 20:03

美軍示警汰除AH-1W 陸軍搶訂料件避免斷貨

2019-02-23 01:51

為何鋸馬腳不鋸蔣介石的頭？行動者：從基礎解構威權

2019-02-22 14:10

羅霈穎喊東區沒落 柯文哲：她要不要降房租？

2019-02-22 14:44

影／淘汰老車救空汙顧人怨 蘇揆：擬取消車齡 改用補貼

2019-02-22 14:03

日經新聞：韓國瑜稱與對岸和平談判「無可避免」

2019-02-22 23:28

農委會組國家隊搶單 韓國瑜批疊床架屋

2019-02-22 23:58

閉館也難和平！每年快到這天...斬首斷腳凶案不斷

2019-02-23 08:00

柯侯會破局 侯友宜腰傷無法前來

2019-02-23 08:43

高雄包子、台北猴子…挨罵的藝術 福祿猴跟韓國瑜最懂

2019-02-23 09:00

罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17

新聞眼／台農發業績說不出口… 組國家隊能救外銷？

2019-02-23 00:44

「北柯南韓」夾殺 名嘴曝綠營基本盤掉光慘況

2019-02-22 12:13

鬆口選總統「時機到了」 王金平：不會找韓國瑜當嘉賓

2019-02-22 20:32

10年老車淘汰蘇貞昌稱顧人怨 研議取消年限

2019-02-22 12:41

立委陳瑩打彈弓 這支造型讓網友都拜服

2019-02-22 15:11

鄭世維明造勢 「三子」市長要煎蛋

2019-02-22 12:31

對手明找「三子」颳韓流 余天：一直很緊張、很害怕

2019-02-22 21:54

台大生斷蔣銅像 政大提告 促轉會這樣說…

2019-02-22 23:43

兩岸和平協議爭議 盧秀燕：難道有人反對和平嗎？

2019-02-22 15:27

柯扁3月1日見面遭許多阿扁們反對 陳水扁籲：愛與包容

2019-02-23 00:04

行政院通過同婚專法 綠委許智傑：南部很多人不滿

2019-02-22 12:47

農委會組國家隊搶單 韓國瑜：花10億的台農發還要嗎？

2019-02-22 12:12

民進黨前立委林國慶剪黨證 嘉縣黨部執委會同意退黨

2019-02-22 14:44

面對政大提告 鋸蔣馬腳行動者：尊重司法程序

2019-02-22 14:58

苦苓點14謊言 孫大千酸：沒韓國瑜靠什麼揚名立萬

2019-02-23 08:54

民進黨嘉縣黨部執委會同意退黨 林國慶：補開2槍凌遲我

2019-02-22 19:40

低估發電量是因經濟成長超預期！台大醫：別再硬拗了

2019-02-22 16:08

郁慕明點名陳明通：說清楚原話 看看誰以身試法？

2019-02-22 16:50

【重磅快評】神隱兩天的賴清德 何不宣示效忠蔡英文？

2019-02-22 19:03

【重磅快評】除了髮型之外 蘇院長可等於邱吉爾？

2019-02-22 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top