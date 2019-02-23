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狼師佯稱懂「穴位」幫按摩 對女學生伸狼爪

2019-02-23 11:30聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市吳姓男子在住處開設私人補習班，吳竟對女兒的同學伸狼爪，略懂「穴位」，免費提供...
高市吳姓男子在住處開設私人補習班，吳竟對女兒的同學伸狼爪，略懂「穴位」，免費提供按摩服務，在課間替學生按摩，趁機將手伸進女學生的胸前，趁機猥褻。高雄地院判處吳姓男子故意對少年犯利用權勢猥褻罪，累犯，判處有期徒刑6月，可易科罰金。示意圖／ingimage。
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高市吳姓男子在住處開設私人補習班，吳竟對女兒的同學伸狼爪，向補習班學生稱，略懂「穴位」，免費提供按摩服務，在課間替學生按摩，趁機將手伸進女學生的胸前，趁機猥褻。高雄地院判處吳姓男子故意對少年犯利用權勢猥褻罪，累犯，判處有期徒刑6月，可易科罰金。

高雄地院判決指出，吳姓男子開設私人補習班，2013年在女兒就讀國中的班上同學補習，認識女兒的同學小如（化名），2014年起，吳改在住處頂樓加蓋繼續開補習班。

判決指出，吳竟向補習班學生稱他略懂「穴位」可以免費提供按摩服務，在課間替學生按摩，吳竟為滿足私慾，對小如伸狼爪，在2016年間，利用補習的休息時間，幫小如按摩，將手伸進小如內衣，趁機猥褻。

高雄地院審理時，小如證稱，吳是同學的爸爸，從國中就給他補習，很信任他，把他當作崇拜信任對象。當吳說要幫她按摩時，「結果把手伸進我的衣服內，鬆開我內衣的釦子……」，「當下我不清楚這是不是正常的按摩行為，我無法分辨，但是我心裡感覺很不舒服，當時我不知道我要怎麼反應。」

小如證稱「我假裝沒事，但我有哭……但我不想理他，我的心裡很糾結，因為我覺得之後我還會碰到，不想把關係搞僵，一直到跟學校老師聊過才知道事情嚴重性」。

小如證稱，有一次按摩後「他突然報緊我，我推開他」，「他就用猥褻的笑容對我說『抱抱』，還做出兩隻手要抱我的動作」。

合議庭認為，吳開設私人補習班擔任老師，沒有維護師道尊嚴，也沒有謹守男女互動份際。為滿足一己之私慾，利用幫被害人按摩機會時，作出猥褻行為，對於被害人心理造成嚴重傷害，影響健全成長。考量吳坦承犯行，深表悔悟，並向被害人與被害人家屬道歉，雙方達成和解，判成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。全案仍可上訴。

補習按摩猥褻
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