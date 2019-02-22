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男子酒後拿菜刀隨機砍人 法官判刑4年半還要再監護4年

2019-02-22 21:27聯合報 記者何烱榮╱即時報導

去年6月間，彰化市發生26歲林姓男子酒後拿菜刀在路上隨機追逐1名女子，廖姓警員剛好路過，上前想制止，反遭林男砍傷並追進附近麵攤，幸好支援警力趕到才制伏林男。辯護律師以林男因酗酒常有失控行為，案發時屬精神耗弱狀態，爭取從輕發落；合議庭法官今天依殺人未遂罪判刑4年6個月。

彰化地方法院合議庭法官指出，林男常酒後有失控行為，曾拿噴霧劑噴哥哥，也被家人強制送醫；因本案是對不認識的對象，隨機殺人，對社會治安及民眾的生命危害甚大，為預防林男再有類似的犯行，危及社會安全秩序，宣告服刑完畢後，強迫送到相當處所監護4年。

判決指出，去年6月15日，林男從下午6時30分在一家小吃部喝酒，喝到晚上11時多，他騎機車到一家超市買了1把菜刀，又騎回小吃部，在路邊揮舞菜刀，並追逐1名不認識的女子方

剛好當天休假的47歲廖姓警員路過，看到林男拿刀追女子，大聲說「你在幹什麼」，沒想到，林男轉向廖員衝來，廖員閃避不及，左手被砍傷多處，逃進附近一家麵攤，林男也追進去，幸好支援的警察趕到，合力制伏逮捕，酒測值達0.99毫克。

次日，警方等到林男清醒後詢問，再依殺人未遂罪嫌移送彰化地檢署。檢察官偵訊後認為重行重大，且有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

去年6月休假的廖姓警警為制止發酒瘋的林姓男子拿著菜刀追逐1名女子，反被林男砍傷送...
去年6月休假的廖姓警警為制止發酒瘋的林姓男子拿著菜刀追逐1名女子，反被林男砍傷送醫救治。圖／彰化警方提供
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殺人小吃警察
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