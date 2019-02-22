酒駕累犯別指望輕判 釋憲認為特別惡性加重沒問題

2019-02-22 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



近來酒駕肇事頻傳，引發民眾憤慨，有立委提議修法提高刑責，而大法官釋字775號解釋今出爐，認定累犯一律加重本刑至二分之一的規定，不論犯罪情節皆加重，違反比例原則，違憲。司法院強調，這不影響酒駕等犯罪的刑罰，當事人一犯再犯，法官仍可加重刑罰。

刑法47條第1項規定「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」第48條規定，判決確定後發覺為累犯，依法更定其刑。

高等法院高雄分院和彰化、花蓮地院法官在審理檢方聲請更定累犯其刑的4起案件時，認為有違憲疑義，加上包括犯加重竊盜、販毒、偽造文書等5名被告也主張加重本刑不合理，聲請大法官解釋。聲請釋憲理由認為，不分前後案類型、情節輕重，一律於判決確定後再加重其刑，違反憲法一行為不二罰、比例原則和罪責原則。

其中，周姓男子前年因沒參加教召，違反妨害兵役治罪條例，花院法官吳志強在審理時，發現周2015年7月曾酒駕，被依不能安全駕駛罪判刑3月。原本無故逾教召令可判最低2月徒刑刑度，但因周是「累犯」，依法規定至少得判他3月，吳停止訴訟程序、提釋憲。

大法官認為，刑法累犯的立法理由是認為受刑後復犯罪，證明通常刑不足以懲治特別惡性，有加重其刑必要，從此來看，沒有違反憲法一行為不二罰的問題。但是刑法規定「不分情節，一律加重最低本刑」，因實務上有期徒刑加重是以月為單位，如果最低法定本刑是6月徒刑，累犯加重結果，將會是7月徒刑。

若是判6月徒刑，得易科罰金或易服社會勞動，但如是累犯的話，就得入獄服刑，大法官認為這個規定不分情節輕重，對人身自由侵害過苛，牴觸憲法罪刑相當和比例原則，有關機關2年內應修法。

另外，大法官認為刑法第48條規定，違反憲法一事不再理原則，即日起失效。解釋理由書指出，判決確定後，除了維護極重要的公共利益外，不得對同一行為重複追訴、審問、處罰，避免騷擾、折磨人民或造成冤獄。而因此條文失效，相關的刑事訴訟法第四七七條第一項規定也併同失效。

憲法第8條規定「人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。非由法院依法定程序，不得審問處罰。非依法定程序之逮捕、拘禁、審問、處罰，得拒絕之。」，在判決確定後，除了為維護極重要的公共利益外，不得對同一行為重複追訴、審問、處罰，避免騷擾、折磨人民或造成冤獄。

一事不再理原則是現代法治國普世公認的原則，包括聯合國公民與政治權利國際公約、美國憲法增補條款、德國基本法與日本憲法都有規定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康