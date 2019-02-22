親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

奧斯卡預測／近年最混沌最佳影片爭奪戰 帝后大勢底定

國1發生連環追撞車禍 中山高五股泰山段南下全線封閉

酒駕累犯別指望輕判 釋憲認為特別惡性加重沒問題

2019-02-22 20:21聯合報 記者王宏舜╱即時報導

近來酒駕肇事頻傳，引發民眾憤慨，有立委提議修法提高刑責，而大法官釋字775號解釋今出爐，認定累犯一律加重本刑至二分之一的規定，不論犯罪情節皆加重，違反比例原則，違憲。司法院強調，這不影響酒駕等犯罪的刑罰，當事人一犯再犯，法官仍可加重刑罰。

刑法47條第1項規定「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」第48條規定，判決確定後發覺為累犯，依法更定其刑。

高等法院高雄分院和彰化、花蓮地院法官在審理檢方聲請更定累犯其刑的4起案件時，認為有違憲疑義，加上包括犯加重竊盜、販毒、偽造文書等5名被告也主張加重本刑不合理，聲請大法官解釋。聲請釋憲理由認為，不分前後案類型、情節輕重，一律於判決確定後再加重其刑，違反憲法一行為不二罰、比例原則和罪責原則。

其中，周姓男子前年因沒參加教召，違反妨害兵役治罪條例，花院法官吳志強在審理時，發現周2015年7月曾酒駕，被依不能安全駕駛罪判刑3月。原本無故逾教召令可判最低2月徒刑刑度，但因周是「累犯」，依法規定至少得判他3月，吳停止訴訟程序、提釋憲。

大法官認為，刑法累犯的立法理由是認為受刑後復犯罪，證明通常刑不足以懲治特別惡性，有加重其刑必要，從此來看，沒有違反憲法一行為不二罰的問題。但是刑法規定「不分情節，一律加重最低本刑」，因實務上有期徒刑加重是以月為單位，如果最低法定本刑是6月徒刑，累犯加重結果，將會是7月徒刑。

若是判6月徒刑，得易科罰金或易服社會勞動，但如是累犯的話，就得入獄服刑，大法官認為這個規定不分情節輕重，對人身自由侵害過苛，牴觸憲法罪刑相當和比例原則，有關機關2年內應修法。

另外，大法官認為刑法第48條規定，違反憲法一事不再理原則，即日起失效。解釋理由書指出，判決確定後，除了維護極重要的公共利益外，不得對同一行為重複追訴、審問、處罰，避免騷擾、折磨人民或造成冤獄。而因此條文失效，相關的刑事訴訟法第四七七條第一項規定也併同失效。

憲法第8條規定「人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。非由法院依法定程序，不得審問處罰。非依法定程序之逮捕、拘禁、審問、處罰，得拒絕之。」，在判決確定後，除了為維護極重要的公共利益外，不得對同一行為重複追訴、審問、處罰，避免騷擾、折磨人民或造成冤獄。

一事不再理原則是現代法治國普世公認的原則，包括聯合國公民與政治權利國際公約、美國憲法增補條款、德國基本法與日本憲法都有規定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
分享

大法官酒駕教召
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

大法官認累犯加重其刑違憲 綠委：民眾不能接受

2019-02-22 18:35

累犯加重其刑違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28

60K工作到手 工程師報到慢半拍變失業

2019-02-22 19:42

被起訴貪汙的土庫國中校長 滿腹委屈喊冤

2019-02-22 19:41

重罰累犯違憲！法務部：酒駕修法會尊重大法官解釋

2019-02-22 17:55

公車撞死女文大生路口 交通局會勘將改號誌運作

2019-02-22 17:08

影／男子頭戴全黑鐵面罩持盾牌開山刀尋仇 判刑5年半

2019-02-22 16:55

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37

酒測超標竟判無罪 法界人士：這是少數人見解

2019-02-22 15:58

扯！偽造文書遭檢起訴 市刑大竟稱打擊士氣？

2019-02-22 15:05

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

「不知酒氣未退」酒駕判無罪 檢不服上訴

2019-02-22 14:27

馬英九洩密案 今更一審開庭

2019-02-22 14:23

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴

2019-02-22 14:16

深夜一聲巨響嚇醒住戶 又是酒駕！

2019-02-22 13:59

子未成年擔心大陸妻再嫁 將土地借名登記在姊名下

2019-02-22 13:47

男大生兩度對女同學襲胸 辯稱碰到手臂不是胸部

2019-02-22 13:45

桃園敬鵬大火案起訴6人 救災指揮人員查無過失

2019-02-22 13:27

桃園阿嬤疑掌摑孫女 還嗆警「缺業績喔、無聊」

2019-02-22 13:07

不滿遭指控關說案件 退休檢察長向媒體求償100萬元

2019-02-22 12:49

驚！19歲越南女逾期滯留 疑用跳水表明留台心志

2019-02-22 12:32

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

土庫國中前校長辦校外教學 疑涉貪汙今被起訴

2019-02-22 11:31

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

衰！賓士車駕駛碾斃路倒男 吃上過失致死罪

2019-02-22 11:05

敬鵬大火消防員為何無法及時撤出火場？檢方這樣說

2019-02-22 11:04

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

涉性侵醫師被列百大良醫 曾詐保挨罰

2019-02-22 00:36

砍死直播主 恐怖情人判15年

2019-02-22 00:36

維冠大樓倒塌建商已入獄 建築師等4人判5年定讞

2019-02-22 00:36

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36
看更多

熱門文章

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

台中女子量販店上要跳樓 救下後只是一直哭

2019-02-22 17:54

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54

蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37

壓力太大？蘆洲虐童母親傳服藥輕生 救護人員馳援

2019-02-22 17:02

蘆洲出現虐童 母遭肉搜民眾前往聚集

2019-02-22 00:09

救穩鵬號 海巡特勤跳蛙式跨國救援

2019-02-22 00:05

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

臉書粉團爆料蘆洲疑又發生虐童 分局長深夜向網民釋疑

2019-02-22 01:11

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36

累犯加重其刑違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28

蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32

蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39

北市仁愛名醫駕賓士車 碾斃路倒洗腎男

2019-02-22 16:37

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

5車連環撞 中山高五股泰山段南下全線封閉

2019-02-22 20:24

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

汐止豆花店火災 老闆娘燒傷送醫急救

2019-02-22 11:12

海巡特勤為登船常攻堅 穩鵬號為首度跨國救援任務

2019-02-21 20:54

「別讓他變下個台大宅王」 校方出動調查恐怖情人

2019-02-22 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top